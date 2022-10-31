海外网 李雪钦

康佳MLED显示屏芯片生产车间。

受访者供图

超高清视频技术真实还原现场，“纤毫毕现”的视觉享受吸引越来越多的观众。在新型显示技术的助推下，观众通过屏幕“看”到的世界精彩纷呈。中国显示屏行业发展迅速，显示屏相关企业持续创新，为用户带来了更新更好的视听体验。

现场般的体验

壮丽的珠穆朗玛峰美景在超高清镜头中一览无余；生动的演唱会场面通过8K信号传到云端；激烈的体育比赛现场直播让观众身临其境。超高清视频技术融入剧院、商圈、旅游景区等场所，从内容展示、产品体验、模式创新等方面突破，逼真、沉浸的视听效果令人耳目一新。

作为智能交互的重要端口，显示屏是承载超高清视频等新兴产业的支撑和基础。为推动超高清视频规模化应用，工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局办公厅日前发布“超高清视频典型应用案例”名单，涵盖广播电视领域、文教娱乐领域、安防监控领域、医疗健康领域、智能交通领域、工业制造领域的超高清视频典型应用案例。

一位喜欢看球赛的网友说，球迷是超高清显示技术的最大受益者之一，显示技术升级为体育赛事直播提供了更多可能，通过高清高速设备，观众足不出户，就可以体验现场比赛的速度与激情，不仅有亲临现场的感觉，甚至可以实现同现场的互动交流。清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，超高清显示屏推进技术创新，结合虚拟现实技术，受众的体验感、融入感、互动感大大加强。高清显示屏的需求很广阔，正带动其它关联行业升级发展。

超广泛的应用

“从手机、电视、街边广告牌、电影院，再到医疗、工业领域，如今人们生活中的显示技术无处不在。”康佳集团副总裁李宏韬接受本报采访时介绍，屏幕显示技术不断优化升级，Micro LED（微发光二极管）技术具有高真实度、互动和个性化显示等特点，可覆盖手持设备、可穿戴设备、车载显示、超大屏等，让用户随时随地体验超高清画面带来的细腻享受。

李宏韬介绍，Micro LED技术性能指标优于当前显示技术，被视为下一代显示技术。Micro LED显示技术是指以自发光的微米量级的LED（发光二极管）为发光像素单元，将其组装到驱动面板上形成高密度LED阵列的显示技术。Micro LED要求芯片尺寸小于50微米，尺寸越小，意味着在同一显示面板上的芯片数量越多，分辨率越高。此外，Micro LED显示屏还具有快响应、低功耗、长寿命、高环境对比度等优势。

“超高清视频产业高速发展，进一步释放新型显示技术的市场潜力，为培育超高清显示消费市场打开了新的增长空间。”李宏韬举例说，作为智能网联技术的重要载体，超高清车载显示屏可在立体地图、车载影音、全景泊车影像等汽车场景中运用，在小小的智能网联汽车座舱中，就蕴含着车载显示屏的市场发展空间。

快发展的行业

未来，5G、AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、大数据、物联网等技术不断创新，显示技术还有更加广阔的应用空间。目前，在智能手机市场，各手机厂商积极布局显示屏创新，催生出折叠屏、柔性屏等技术。在电视电脑产业，屏幕大尺寸、超高清、低成本化已成为下一步发展的重要方向。

中国企业通过锻造长板、补齐短板的产业化发展路径，已经驶上了高质量发展快车道，正朝着具有产业链控制力的生态主导型企业成长。“目前康佳Micro LED屏幕显示技术实现了原创技术专利创新和关键设备材料的国产自主化，在国际新型显示产业竞争中形成优势。”李宏韬说，重庆康佳半导体光电产业园日前投产，公司将用扎实的技术基础推动显示器件的产业化、规模化，打造高质量的新型显示产业生态链，并整合行业优势资源，共同做大做强显示屏产业。

显示屏作为信息展示和数据可视化的载体，在各行业数字化升级中起到重要作用。中国科学院院士欧阳钟灿指出，中国显示产业必须强化企业在技术创新中的主体地位，推动产业链上中下游、大中小企业融合创新，尽快建立自主可控、安全可控的产业链。

(责编：袁勃、牛镛)

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