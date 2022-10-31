珠三角水资源配置工程全线盾构贯通
2022年10月31日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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10月29日上午，随着“粤海42号”掘进机在广东东莞大岭山破岩而出，珠三角水资源配置工程全线48条盾构隧洞宣告全部贯通，工程建设转入全面内衬阶段。
珠三角水资源配置工程是国务院部署加快建设的全国172项节水供水重大水利工程之一，是广东省“五纵五横”水资源配置骨干网络重要组成部分。工程全长113公里，总投资约354亿元，设计年供水量17.08亿立方米，建成后将进一步保障粤港澳大湾区供水安全。
图为10月27日，珠三角水资源配置工程施工现场。
贺林平 容杰成摄影报道
《 人民日报 》（ 2022年10月31日 08 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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