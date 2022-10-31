本报记者 张 帆 李茂颖 杨文明

云南昆明选育的蝴蝶兰、百合成为越南市场的热门品种，中国—老挝可再生能源联合实验室为老挝的学校、医院集中供应太阳能热水……这些新变化的背后，是云南省2013年起探索的国际科技特派员制度。

2022年，云南省再次派出一批国际科技特派员，赴南亚、东南亚国家开展国际科技合作研究、技术咨询、技术培训等工作。

陆海是南方电网云南电网公司电力科学研究院工作站的一名研究人员。日前，他被云南省科技厅认定为国际科技特派员，参与组建澜湄国家电力技术国际合作联合实验室。

“作为国际科技特派员，可以充分利用合作平台，分享电力技术、运行标准和管理经验。”陆海说。

云南省科技厅科技合作处处长贺葳介绍，云南省立足当地区位和产业优势，围绕东南亚、南亚国家经济社会发展中的科技需求，有针对性地遴选科研工作人员或相关法人单位，开展国际合作。截至目前，云南省科技厅先后分5批选派了92名国际科技特派员，到老挝、越南、泰国、斯里兰卡等16个国家开展相关领域的科技服务和经济合作。

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所副研究员胡发广，被认定为个人国际科技特派员，前往老挝为中国驻当地企业开展咖啡技术指导、培训等工作。截至目前，他在老挝开展咖啡技术指导、培训等累计超过了300天。

为了提升咖啡种植水平，胡发广从育苗开始，手把手向当地的技术人员传授咖啡种植技术。为了改变当地产业规模小散弱的状况，胡发广提出“沿路发展集中连片种植”的思路。如今，当地种植咖啡的6个县都实现了技术专员的覆盖，初步形成规模种植优势。

像胡发广一样，不少国际科技特派员利用自身优势，搭建科学技术交流平台，持续为当地培养专业人才。

作为最早一批认定选派的国际科技特派员，云南师范大学教授陈玉保在老挝科技部新能源与材料研究所、国家妇女儿童医院、万象省孤儿学校（初中）、万象市相关医院，参与建成了20余个可再生能源集中示范区。

“这些示范工程，促进了中方可再生能源领域的技术成果在老挝推广应用，实实在在改善了当地群众的生活，又在当地人才培养、专业实验室建设等方面形成示范，为国际科技合作提供了很好的样本。”陈玉保说。

云南师范大学太阳能研究所通过招录博士、硕士研究生，为老挝定向培养专业高层次科技人才等方式，不断提升可再生能源领域科研能力。“这些科技人才回到老挝后，成为当地可再生能源研究的核心力量。”陈玉保说。

云南省科技厅厅长王学勤表示，国际科技特派员推动了我国与周边国家的科技交流与合作，搭建了国际合作桥梁，也以技术相通、人才相通促进了民心相通。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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