李伟、鹿泽新

“蔡教授，最后一批晚熟果马上采摘，准备进入果树冬管，修剪应该注意什么？”秋日暖阳下，正在果园查看果树长势的猕猴桃种植大户李才国，将照片通过网络发给华中农业大学教授蔡礼鸿，向他请教果树栽培管护知识。不一会儿，蔡教授就给出了令李才国满意的答复。

果农随时向专家请教，专家通过线上线下培训、答疑等多种方式无偿提供技术指导。这场跨越500多公里、农民与教授的“牵手”，源自10年前湖北建始县的一场猕猴桃病灾。

10年前，建始县猕猴桃产业遭遇溃疡病冲击，全县约三分之一的猕猴桃园被弃，农民损失惨重。“在华中农业大学教授的技术支持下，我们重新选用抗病害的新品种，降低了病害率，如今产业起死回生。”李才国说。

华中农业大学自2012年定点帮扶建始县以来，结合当地的实际情况和需求，发挥学校自身优势，组织引领多学科专家教授“组团式”为建始县输血、造血，探索出了“围绕一个特色产业、组建一个教授团队、设立一个攻关项目、支持一个龙头企业、带动一批专业合作社、助推一方百姓脱贫致富”特色鲜明的精准帮扶工作体系。

走进建始县业州镇罗家坝村的猕猴桃基地，记者看到，果园里架有滴灌设备，冻库等设施一应俱全。在华中农业大学多学科专家的全链条支持下，根据猕猴桃生长数据，科学精细栽培，实现了从种到收全流程科技管理。

华中农业大学科学技术发展研究院社会服务处处长魏鹏介绍说，华中农业大学结合建始县的县情，重点围绕猕猴桃、茶叶、甜柿等特色资源培育壮大产业，组建了24支教授团队，设立产业攻关项目53个，帮助当地培育了猕猴桃、茶叶等过亿元产业5个。

华中农业大学与建始县共建的武陵山特色园艺作物良种繁育中心，是提升当地园艺作物资源保护和良种繁育、供应能力的“试错”平台。该中心5年来试种了包括樱桃树、李树、桃树等在内的园艺作物品种115个，从中选育出26个适宜在建始县种植的品种，最终培育出秋月梨、脆红李等7个“爆款”。

“在专家的支持下，我们可以把别的地方好的果、菜、花、茶品种放在这里来试，把适合本地的优质品种挖掘出来。我们多试错，让群众少走弯路。”该中心主任李登朝说。

留下一支人才队伍，埋下一颗颗种子。如今，在建始县一支“走不了”的“华农牌”乡土人才队伍，正在逐渐壮大。被人称为蔡礼鸿教授“大徒弟”的建始县农业综合开发办公室主任刘开坤，曾跟随蔡教授走遍全县所有种植水果的村庄，如今已是远近闻名的技术能手。在华中农业大学帮扶下成长起来的建始县本土品牌十株茶企业负责人李林说：“从茶树栽培到制茶工艺，再到品牌宣传推广，多学科融合的华中农业大学教授团队传授给我的知识，不比教一个博士的少。”

农闲时期，建始县的农民像“追星”一样，骑摩托车、开三轮车参加华中农业大学教授组织的培训已是常态。刘开坤说，越来越多的农民有了科学种植管理的理念，具备了一定的农业科学素养，不再盲目追求大干快上，而是栽一棵成一棵、栽一片成一片，对产业的持续振兴发展充满信心。

新华社武汉电

(责编：王震、陈键)

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