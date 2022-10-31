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上海启动“未来科学家”培养计划

2022年10月31日08:41 | 来源：新华社
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　　据新华社上海10月30日电（记者周琳、史依灵）10月30日，在世界顶尖科学家论坛“科学T大会”活动上，“未来科学家”培养计划正式启动。

　　如何让正在学函数和解析几何的中学生，未来能进入非结合代数、群论的研究？正在地理课上研习洋流和季风的孩子们，未来如何将视野深入地球内部或投向宇宙深处？“未来科学家”培养计划瞄准的就是这些问题。

　　据悉，这一计划由世界顶尖科学家协会上海中心与上海市教委联合实施，将每年在上海遴选100名有良好科创基础和科创潜质的中学生，经过一年精心培育后，评选出10名“未来科学家”，并在第二年的世界顶尖科学家论坛“科学T大会”上登场亮相。报名学生的科创经历、研究项目、提出的科学问题以及是否具备科研潜质等多个层面，需经过世界顶尖科学家、青年科学家的审视。培养计划采用“导师制”，世界顶科协会上海中心将会给学员邀请顶尖科学导师，全程一对一指导学生的科研项目，培养计划将持续一年时间。

　　“扶持青年成长”一直是世界顶尖科学家协会三大使命之一。“科学T大会”则是利用顶科、青科、科学少年三代同堂对话的方式，成为平台和纽带，链接全球顶尖科学教育资源，为青少年提供科学教育产品和科普内容。

(责编：王震、陈键)
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