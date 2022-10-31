雷肖霄

甘井镇果农迎来苹果收获季。 （范德元摄）

村庄里，宽阔的柏油马路两旁绿树成荫，太阳能路灯伫立道路两侧。远处果红叶绿，将秋日的黄土高原渲染得生机勃勃。近日，在位于陕西省渭南市合阳县甘井镇，一幅乡村振兴的画卷正徐徐展开。

甘井镇位于北纬35度左右，海拔800米以上，是种植苹果的优生区之一。

“早在20世纪90年代，我们镇上的苹果就畅销海外了。”回忆起过往，62岁的甘井镇果农雷相民颇为自豪。然而随着苹果产量不断增加，“多的不好，好的不多”逐渐成为陕西苹果面临的一大困境。

“技术跟不上，市场也不行，一亩地不算人工，都要亏500元以上。”雷相民说。2012年起，现代农业产业园建设为甘井镇苹果产业发展注入新动能，也成为当地果农脱贫致富的“金钥匙”。

如今，站在甘井镇型庄村的一个苹果示范园前，一幕幕新奇的场景映入眼中：自动化的滴灌和施肥装置，果树株距由3米缩至1.5米，4米的宽阔行距更利于大型机械的进出……“除了疏果、套袋、摘果等，几乎前期的管理都不用人工了。”种了近40年苹果的雷相民不由感慨。

技术升级，抗风险能力也要跟上。“近年来，镇政府增加了3个防雹点，免费为果农提供防雹网，并引入农业保险，进一步提升了果农抗风险能力。”甘井镇果业专干郝继龙说。

苹果示范园面积达2000多亩的麻阳社区是甘井镇苹果产业发展的缩影。“我们社区立足苹果示范园，运用生物工程技术，走出了一条生态循环经济发展之路。”麻阳社区党支部书记梁登昌介绍。

依托苹果示范园，麻阳社区将修剪苹果树产生的废弃枝条重新利用，用于菌菇生产和有机肥生产，建起了香菇培育大棚和肉鸭养殖基地。同时，社区党支部通过项目引进、技术培训、提供原料、吸纳用工、入股分红等途径，带领群众共同致富。

目前甘井镇共有5家苹果示范园、5个冷库。全镇苹果种植面积已达6万亩，产值约4亿元，冷库可存放苹果达1100余万斤。

线上销售也成为拓宽苹果销售渠道、助力果农增收的方式。“近年来，我们抢抓网络销售机遇，采取订单式、定向式销售，每年线上交易额高达700多万元，发往全国的快递超7万件。”甘井镇党委书记屈明军说。

种了近40年苹果的雷相民如今早已住上宽敞明亮的新房，一双儿女也已顺利就业。闲暇时，他去苹果示范园交流学习新的苹果种植技术。望着远处的果园，他不禁感慨：“啥叫乡村振兴，咱老百姓都过上这好日子就是振兴。”

新华社西安电

(责编：王震、陈键)

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