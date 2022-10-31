原标题：北京建成新一代绿色高分子材料智能工厂 首批PHA产品下线

近日，北京微构工场生物技术有限公司（简称“微构工场”）宣布，在北京中德产业园新建成一座年产千吨级的PHA智能示范线，第一批PHA产品也正式下线。聚羟基脂肪酸酯（PHA）是一种优秀生物可降解性的新型绿色高分子材料，在包装、组织工程以及医疗材料方面有广阔的应用前景。

据悉，该项目孵化自清华大学，项目所主要采用的“下一代工业生物技术”为清华大学生命科学学院教授陈国强首创，水平位居国际前沿。微构工场介绍，该示范线是一条研发与生产全面融合的示范线，能够实现从微生物菌种研发、到小试、中试、量产、应用开发全产业链条。

示范线根据微生物生长特点，设计了独特的罐体结构及生产流程，通过智能化技术，构建了罐体及系统的双胞胎。该系统将通过大数据的积累，建立细胞生长函数，通过自动化、数字化、智慧化发展成为集监控、数字运维、优化迭代为一体的数字化双胞胎，为实现全自动化的细胞工厂连续生产奠定坚实基础。

独特的绿色水循环系统也是示范线的一大亮点。生产用水经过水处理车间的运作，会最终纯化为干净的水资源，再返回生产线，为新一代细胞生长持续提供水源。这也实现了循环利用资源，践行了低碳环保理念。

未来，微构工场将以这条示范线为基础，通过合成生物学的方法，围绕新材料和高附加值小分子化合物等持续进行核心技术创新，努力推动合成生物学产业链发展，把国家自主创新的号召和全球市场的绿色期待变为现实。

会上，微构工场还与中国石油集团昆仑资本有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司签署了战略合作，共同推动生物制造产业的发展，实现下一代工业生物技术在多个领域的新应用。（战钊）

(责编：董童、李源)

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