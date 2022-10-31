在航天发射任务中

有两个岗位一直备受外界关注

一个是按下点火按钮的

“金手指”

另一个就是下达点火起飞口令的

01指挥员

梦天实验舱发射在即

一起来看看他们状态如何

↓↓↓

“宁可想到没遇到 不能遇到没想到”

刘巾杰

是文昌航天发射场的第一位

女性“金手指”

在今年7月的问天实验舱任务中

她圆满完成了自己的“金手指”首秀

这一次，她更加自信

“我想是‘宁可想到没遇到’

不能‘遇到没想到’

我们会对整个发射流程

进行细致分析和讨论

来应对可能出现的任何突发情况

我觉得我这次应该会比上次做得更好”

在任务中

刘巾杰的精神总是高度集中

“我会一直关注那些参数

直到我按下点火按钮

然后我会看点火反馈有没有来

起飞反馈有没有来

这些对我来说是最重要的

再反应过来的时候

火箭已经成功升空了”

“问天”“天和”“梦天”发射

01指挥员都是他

廖国瑞

是本次“梦天”发射的01指挥员

他航天生涯的“01首秀”

是去年4月的天和核心舱发射任务

加上“问天”和“梦天”

他将以01指挥员的身份

完整经历中国空间站

三个关键舱段的发射任务

对于本次任务

廖国瑞表示

“这次整个质量确认项目有226项

我们策划了6个方面

和15个质量专题

同时针对之前执行的任务

对一些射前流程进行了优化调整

目的就是为了确保零窗口发射

和发射的可靠性”

在每一次发射任务中

01指挥员要发出近1000条指令

调动20多个分系统

容不得任何疏忽和失误

多年的实战经验

让廖国瑞做到了始终保持冷静和平常心

廖国瑞说：

“你需要很冷静地判断一些事情

下达口令

因为你早就知道你的目标是什么

要奔着这个目标勇毅前行”

中国空间站将正式完成

T字构型组合体设置

梦天实验舱发射在即

在梦天实验舱成功发射入轨后

将与天和核心舱对接于前向对接口

随后进行转位

完成T字构型空间站组合体建造

梦天实验舱整个转位过程

将分成5个阶段

包括转位准备阶段、两舱分离阶段

舱体转位阶段、侧向捕获阶段

以及转位后的状态恢复

完成转位后

神舟十四号航天员将进驻梦天实验舱

中国空间站也将正式完成

T字构型组合体设置

中国人自己的空间站

加油，期待！

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经