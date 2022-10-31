原标题：看援藏20年的东风力量！

10月28日，武汉、十堰、昌都三地连线举行纪念东风公司对口援藏20周年座谈会，深入学习党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院对乡村振兴工作的安排部署，总结东风对口援藏20周年工作成果，就受援地建设发展、援藏经验等进行交流，并对下一步工作进行重点部署。

东风公司工会主席何伟，昌都市副市长、市政法委副书记、市公安局党委书记、贡觉县委书记旺堆，贡觉县委副书记、县长王玉杰，国药东风总医院院长魏涧，国药东风总医院党委书记李斌以及东风公司援藏干部、援藏医生代表、贡觉县相关干部群众代表、东风公司总部相关职能部门负责人等参加会议。

在座谈会上，东风公司对口援藏20周年工作报告，对东风公司援藏之路进行了全面总结和回顾。

自2002年和2016年分别对口支援贡觉县和江达县以来，20年的时间里，东风公司始终以高度的政治责任感和使命感，扎实推进援藏工作，立足帮扶县实际需求和资源禀赋，创新援藏方式，实施“赋能工程”，因地制宜打造“帮扶套餐”，累计投入援藏资金1.93亿元，重点围绕民生、教育、产业、消费、党建等领域实施帮扶项目171个，形成了一系列具有“东风特色”的援藏工作成果，为推动帮扶地区经济社会发展贡献了东风力量。

20年来，东风公司共派出8批16名东风援藏干部，以“缺氧不缺精神”的干劲，扎根西藏、建设西藏，交出了满意的答卷，赢得各级领导和广大群众的高度评价。特别是党的十八大以来，东风公司秉承“东风化雨、润泽四方”的履责理念，坚持智力人才援助与资金项目援助相结合，整体推进与突出重点相结合，助力贡觉县和江达县在2019年双双脱贫摘帽，迈上了乡村振兴的快车道。

这是深化“汉藏一家亲”的20年。二十年风暖援藏路，越千里携手绘蓝图。20年，东风与受援地的干部群众携手同行，结下了深厚的友谊。昌都市贡觉县领导、东风公司援藏干部、援藏医生代表进行深入交流，分享成果经验，再续援藏友谊。

此次座谈会上，东风公司还分别向昌都市和贡觉县捐赠了两辆东风风神皓极，与受援地共享自主创新科技成果，为当地人们出行和生活品质提升注入新活力。

这是受援地经济快速发展的20年。贡觉县委常委、常务副县长多布杰在贡觉县建设发展情况报告中用一串串数字展现了东风公司援贡的成绩单。

自2002年以来，东风公司先后通过项目建设、医疗助学、人才输送、技能培训等多方面对贡觉县进行援助。在东风公司的大力援助下，贡觉县生产总值从2002年到2021年，增长13倍，年均增速达14%；农村居民可支配收入增长9.4倍，全社会固定资产增长29倍，年均增速达18%。

贡觉第八批东风援藏干部李志新、李伟还通过视频直播形式走进新贡觉直观地展现了东风援贡带来的巨变。

这是援藏干部辛勤付出的20年。东风公司援藏干部代表韩永民分享了这些年援藏干部的心路历程。

20年来，援藏干部带着东风公司嘱托，牢记使命，扎根边疆，深耕高原，以“把每一个援藏项目建成政府放心工程、群众满意工程、质量精品工程”的决心，立足解决制约贡觉发展的突出问题，聚焦民生，用“钉钉子”的精神和“绣花”的功夫，扎实工作，砥砺奋进，贡献东风力量。

昌都市副市长、市政法委副书记、市公安局党委书记、贡觉县委书记旺堆对东风援藏人员的工作给予了高度评价。东风公司援贡干部人才以无私奉献的精神、求真务实的作风、攻坚克难的决心助力贡觉发展稳定事业，为贡觉县打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，实现长治久安和高质量发展作出了积极贡献，以突出的成绩赢得了全县干部群众的认可和赞誉。

东风与西藏心手相牵二十载，同心共筑中国梦。

巨变二十年，东风再出发。立足“十四五”，面对乡村振兴新征程，东风公司将深入贯彻落实党的二十大精神，尽全力为帮扶地区乡村振兴强基赋能，谱写对口援藏新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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