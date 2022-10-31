飞天圆梦丨太空“新房”来了！中国人自己的太空实验室将建成
2022年10月31日18:22 | 来源：新华网
小字号
太空“新房”来了！中国人自己的太空实验室将建成。今天，“梦天”实验舱在我国文昌航天发射场发射，“问天”“梦天”到底有什么不同？作为火箭里的“大力士”，“胖五B”如何送“梦天”去太空？“梦天”舱里装了些啥？这些问题我们帮你画出来了！
策划：李学勇 刘健 钱彤
监制：周红军 李砺寒
统筹：朱永磊 王逸涛 李由 翟子赫
执行策划：樊珊珊 关心
文案：袁晗 李由
手绘：杨宽 周连涛
专家审核：樊萍 杨彦波
专家联络：徐可 宋星光
鸣谢：北京航天飞行控制中心
中国运载火箭技术研究院
上海航天技术研究院
中国科学院空间应用工程与技术中心
新华社解放军分社 新华网
联合出品
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：全国高速公路服务区已建成充电桩16721个
- 人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长顾志峰介绍，目前，江西、河南、湖南等多地省级交通运输主管部门已结合实际，会同本省能源局、电网公司等单位，制定印发了具体实施方案，加快推动公路沿线充电基础设施建设。据统计，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个，新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩3347个，较《行动方案》印发前分别增长28%和25%。…
相关新闻
- 评论
- 关注