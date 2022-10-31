人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

飞天圆梦丨太空“新房”来了！中国人自己的太空实验室将建成

2022年10月31日18:22 | 来源：新华网
小字号

太空“新房”来了！中国人自己的太空实验室将建成。今天，“梦天”实验舱在我国文昌航天发射场发射，“问天”“梦天”到底有什么不同？作为火箭里的“大力士”，“胖五B”如何送“梦天”去太空？“梦天”舱里装了些啥？这些问题我们帮你画出来了！

策划：李学勇 刘健 钱彤

监制：周红军 李砺寒

统筹：朱永磊 王逸涛 李由 翟子赫

执行策划：樊珊珊 关心

文案：袁晗 李由

手绘：杨宽 周连涛

专家审核：樊萍 杨彦波

专家联络：徐可 宋星光

鸣谢：北京航天飞行控制中心

中国运载火箭技术研究院

上海航天技术研究院

中国科学院空间应用工程与技术中心

新华社解放军分社 新华网

联合出品

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：全国高速公路服务区已建成充电桩16721个
　　人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长顾志峰介绍，目前，江西、河南、湖南等多地省级交通运输主管部门已结合实际，会同本省能源局、电网公司等单位，制定印发了具体实施方案，加快推动公路沿线充电基础设施建设。据统计，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个，新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩3347个，较《行动方案》印发前分别增长28%和25%。…
中国空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功
　　15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射。中国载人航天工程办公室供图 人民网北京10月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月31日15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约8分钟后，梦天实验舱与火箭成功分离并准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部