太空“新房”来了！中国人自己的太空实验室将建成。今天，“梦天”实验舱在我国文昌航天发射场发射，“问天”“梦天”到底有什么不同？作为火箭里的“大力士”，“胖五B”如何送“梦天”去太空？“梦天”舱里装了些啥？这些问题我们帮你画出来了！

策划：李学勇 刘健 钱彤

监制：周红军 李砺寒

统筹：朱永磊 王逸涛 李由 翟子赫

执行策划：樊珊珊 关心

文案：袁晗 李由

手绘：杨宽 周连涛

专家审核：樊萍 杨彦波

专家联络：徐可 宋星光

鸣谢：北京航天飞行控制中心

中国运载火箭技术研究院

上海航天技术研究院

中国科学院空间应用工程与技术中心

新华社解放军分社 新华网

联合出品

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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