本报记者 孔德晨

今年以来，哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司加快改革创新，推进生产经营各项工作深入开展，前三季度，该企业完成工业总产值31.15亿元。图为10月30日，在该公司生产车间，工人在进行生产作业。

新华社记者 王 松摄

国家统计局日前发布的数据显示，前三季度国民经济恢复向好，三季度明显好于二季度，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

主要指标保持在合理区间

前三季度，中国经济克服多重超预期冲击的不利影响，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。

初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。

粮食生产形势较好。前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。全国夏粮早稻产量合计17553万吨，比上年增加155万吨，增长0.9%。秋粮播种面积稳中有增，秋粮生产有望丰收。

工业生产恢复加快。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长8.5%，制造业增长3.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.6%。

服务业持续恢复。前三季度，服务业增加值同比增长2.3%，比上半年加快0.5个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长8.8%、5.5%。

重要民生指标改善。前三季度，居民收入平稳增长，就业形势总体稳定，物价水平温和上涨。前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，同比名义增长5.3%；全国城镇调查失业率平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点；全国居民消费价格同比上涨2%，涨幅比上半年扩大0.3个百分点。

经济发展质量提升

随着高质量发展持续推进，高技术行业增势良好，新动能引领作用凸显。

看制造业，前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%，增速高于全部规模以上工业增加值4.6个百分点。“高技术产业投资同比增长20.2%，高于全国固定资产投资增速14.3个百分点，继续推动我国经济转型升级。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录说。

第三季度，高技术制造业增加值同比增长6.7%，增速高于全国规模以上工业1.9个百分点，继续发挥引领带动作用。国家统计局工业统计司副司长江源介绍，新能源新材料产品继续保持高速增长，其中太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料产品产量同比分别增长83.2%、56.1%、53.9%；充电桩、风力发电机组、光伏电池等新能源产品产量同比分别增长81.5%、47.1%、30.8%。

值得注意的是，随着汽车产业链供应链快速修复，三季度汽车制造业产能利用率达到75.7%，环比回升6.6个百分点。“汽车产量由二季度同比下降8.5%转为增长31.4%，其中新能源汽车产量持续成倍增长，三季度增长113.1%，较二季度加快20.8个百分点。”江源说。

恢复发展后劲增强

当前，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。赵同录表示，前三季度，随着三大需求持续回升，中国经济恢复发展后劲增强。

——消费持续恢复。赵同录介绍，在稳增长促消费政策支持下，消费需求总体延续恢复态势，对经济发展的基础性作用逐步巩固。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为41.3%，拉动GDP增长1.2个百分点。其中，三季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.4%，拉动GDP增长2.1个百分点。

——投资平稳增长。前三季度，资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，拉动GDP增长0.8个百分点。其中，三季度资本形成总额对经济增长贡献率为20.2%，拉动GDP增长0.8个百分点。“随着稳经济一揽子政策和接续政策效能不断释放，重大项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，对经济恢复的关键作用增强。”赵同录说。

——净出口较快增长。面对复杂严峻的国际环境，中国一系列稳外贸稳外资政策举措加力提效，外贸呈现较强发展韧性，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。前三季度，货物和服务净出口对经济增长贡献率为32%，拉动GDP增长1个百分点。其中，三季度货物和服务净出口对经济增长贡献率为27.4%，拉动GDP增长1.1个百分点。

国家统计局有关负责人表示，下阶段，将着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，推改革激活力，巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

(责编：袁勃、牛镛)

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