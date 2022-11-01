本报北京10月31日电 （记者汪文正）财政部于近日发布今年前三季度财政收支情况。前三季度，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。其中，中央一般公共预算收入69934亿元，地方一般公共预算本级收入83217亿元。

从税收收入看，前三季度，全国税收收入124365亿元，扣除留抵退税因素后增长1%，按自然口径计算下降11.6%。其中，国内增值税33347亿元，扣除留抵退税因素后增长2%，按自然口径计算下降33.4%；国内消费税13108亿元，同比增长7.3%；企业所得税36409亿元，同比增长2.1%；个人所得税11360亿元，同比增长9.1%。

支出方面，前三季度，全国一般公共预算支出190389亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出25014亿元，同比增长7%；地方一般公共预算支出165375亿元，同比增长6.1%。其中，教育支出同比增长5.7%，科学技术支出同比增长14%，社会保障和就业支出同比增长6.9%，卫生健康支出同比增长10.7%，农林水支出同比增长5%。

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经