前三季度
全国一般公共预算收入15.3万亿元
2022年11月01日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京10月31日电 （记者汪文正）财政部于近日发布今年前三季度财政收支情况。前三季度，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。其中，中央一般公共预算收入69934亿元，地方一般公共预算本级收入83217亿元。
从税收收入看，前三季度，全国税收收入124365亿元，扣除留抵退税因素后增长1%，按自然口径计算下降11.6%。其中，国内增值税33347亿元，扣除留抵退税因素后增长2%，按自然口径计算下降33.4%；国内消费税13108亿元，同比增长7.3%；企业所得税36409亿元，同比增长2.1%；个人所得税11360亿元，同比增长9.1%。
支出方面，前三季度，全国一般公共预算支出190389亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出25014亿元，同比增长7%；地方一般公共预算支出165375亿元，同比增长6.1%。其中，教育支出同比增长5.7%，科学技术支出同比增长14%，社会保障和就业支出同比增长6.9%，卫生健康支出同比增长10.7%，农林水支出同比增长5%。
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动 涉及北京、天津、上海等20城
- 人民网北京10月31日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部、市场监管总局联合印发《关于在部分城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动的通知》（以下简称《通知》），部署从2022年10月至2023年5月，在20个动物诊疗机构数量超过200家的城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动。 《通知》指出，近年来，部分大城市宠物诊疗发展迅速，在方便城市宠物看病、防范动物疫病传播、支撑宠物经济兴起等方面发挥了重要作用，但一些宠物诊疗机构存在标价不明、过度诊疗、价高质低等诊疗行为不规范问题，宠物诊疗从业人员专业化、机构管理制度化水平需要同步提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注