前三季度银行结售汇和涉外收支均保持顺差
2022年11月01日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月31日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局近日公布了9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，在银行结售汇方面，9月，银行结汇2214亿美元，售汇2132亿美元。1—9月，银行累计结汇20058亿美元，累计售汇18873亿美元；在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入5453亿美元，对外付款5574亿美元。1—9月，银行代客累计涉外收入47815亿美元，累计对外付款47102亿美元。
外汇局表示，2022年以来，我国涉外经济活动保持活跃，跨境资金流动总体平稳有序。前三季度，银行结售汇和涉外收支双双保持顺差格局，其中，银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。当前我国经济运行恢复向好，国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定。
(责编：袁勃、牛镛)
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