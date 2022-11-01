本报北京10月31日电 （记者邱海峰）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会10月31日发布的数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河介绍，10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。

从行业情况看，10月份，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、医药、汽车制造等行业生产指数和新订单指数均连续两个月位于扩张区间，产需保持增长；纺织、木材加工及家具制造、化学纤维及橡胶塑料制品等行业两个指数均下降5.0个百分点以上。

从预期指数看，10月份，生产经营活动预期指数为52.6%，位于景气区间，制造业恢复发展预期总体稳定。赵庆河表示，多数行业预期稳定。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数持续位于58.0%以上较高景气区间，企业对近期市场发展信心相对较强。

10月份，非制造业商务活动指数为48.7%。其中，服务业商务活动指数为47.0%，服务业景气水平有所回落；建筑业商务活动指数为58.2%，仍位于较高景气区间。

(责编：袁勃、牛镛)

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