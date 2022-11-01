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中国信保前三季度累计承保超6800亿美元

2022年11月01日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月31日电  （记者王俊岭）记者近日从中国出口信用保险公司获悉，今年前三季度，中国信保累计承保金额超6800亿美元，同比增长13.3%；支付赔款10.4亿美元，同比增长6.4%；短期险融资增信保额1804.9元人民币，同比增长16.1%；服务支持客户17.6万家，同比增长19.2%，出口信用保险覆盖面进一步扩大。

　　其中，在服务共建“一带一路”方面，前三季度，中国信保累计支持国内企业向“一带一路”沿线国家出口和投资超过1427.5亿美元，同比增长14.4%；在保障产业链供应链稳定畅通方面，前三季度，中国信保支持电子信息、家电等7条重点产业链出口2861.1亿美元，同比增长14.6%；在普惠金融方面，前三季度，中国信保小微业务平均结案时间同比下降5.8%，理赔时效进一步提升。

(责编：袁勃、牛镛)
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