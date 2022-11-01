本报北京10月31日电 （记者廖睿灵）国家能源局近日发布的1—9月份全国电力工业统计数据显示，1—9月，全国新增发电装机容量11463万千瓦，比上年同期多投产2223万千瓦。其中，风电新增装机1924万千瓦，太阳能发电新增装机5260万千瓦。从发电情况看，1—9月，规模以上工业发电量6.3万亿千瓦时，同比增长2.2%。其中，火力发电量4.4万亿千瓦时，同比增长0.5%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电1.9万亿千瓦时，同比增长6.5%。

截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。

1—9月，全国发电设备累计平均利用2799小时，比上年同期减少87小时。其中，火电3295小时，比上年同期减少49小时；核电5576小时，比上年同期减少267小时；风电1616小时，比上年同期减少24小时。电源投资方面，1—9月，全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元，同比增长25.1%。其中，太阳能发电1328亿元，同比增长352.6%。电网工程完成投资3154亿元，同比增长9.1%。

(责编：袁勃、牛镛)

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