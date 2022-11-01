本报天津10月31日电 （记者武少民）记者获悉：今年1—9月，天津市和平区落实稳经济政策，为企业减税降费超6亿元、减免房租超3600万元，解决各类问题455个。

近年来，和平区持续优化营商环境，助力企业发展。据统计，1—9月，和平区有8个项目被列入市2022年重点建设项目清单；储备项目16个，计划总投资97.6亿元；引进优质项目912个，其中京津冀项目216个，资金到位额40.8亿元。

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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