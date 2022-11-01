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空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接

2022年11月01日06:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月1日电（记者王逸涛、王慧）据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日4时27分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。

　　后续，将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。

(责编：牛镛、袁勃)
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