据新华社北京10月31日电（记者樊曦）中国国家铁路集团有限公司31日披露的2022年三季度财务决算显示，前三季度，铁路发展稳中有进，全国铁路固定资产投资完成4750亿元，进度较去年同期提高1.8个百分点，投产新线2381公里。

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