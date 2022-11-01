谢希瑶、王琳琳、何欣荣

商务部近日发布数据显示，今年前三季度我国吸收外资破万亿元，同比增长15.6%。高技术产业使用外资增速亮眼，同比增长32.3%，其中高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。

业内人士表示，在全球跨国投资低迷的背景下，今年以来中国吸引外资仍保持两位数增长，尤其高技术产业成为引资亮点，展现出中国经济的韧性和潜力。

中国高技术产业缘何引资增速快？

北京极智嘉科技股份有限公司，成立以来已获得美国华平投资等外国投资者加码投资，英特尔资本日前参投其新一轮融资。“投资者不仅看重我们能生产机器人，更看重我们打造的多机器人系统和柔性自动化解决方案。”极智嘉创始人兼首席执行官郑勇说。这家企业生产的智能拣选机器人、搬运机器人，正在各大电商仓储内为即将到来的“双十一”购物季大显身手。目前其业务分布在全球30多个国家。

许多外国投资者还将目光投向生物医药、半导体、医疗保健等高科技细分领域。

今年，诺和诺德生产的一款新型糖尿病治疗注射液在中国上市，同时也获得了欧盟药监局的药品供货上市批准。

今年以来，德国默克先进半导体一体化基地签约落户江苏张家港，韩国常宝株式会社的高端显示光学膜项目签约落户徐州高新区，奥迪在华首座纯电动汽车工厂落地长春，宝马持续加大汽车工厂和研发布局，全球精密玻璃创新领域头部企业美国康宁显示集团签约在上海设立全球总部……

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

中国贸促会研究院副院长赵萍认为，中国经济在从高速增长转向高质量发展过程中，将加快推动产业结构升级、创新驱动落地、绿色低碳发展，必将为世界各国创造更多投资发展新机遇。

据新华社北京电

(责编：王震、陈键)

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