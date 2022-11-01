宋晨、陈凯姿

10月31日，长征五号B遥四运载火箭搭载梦天实验舱在文昌航天发射场冲入云霄，发射取得圆满成功。

从天和核心舱到如今作为中国空间站第二个科学实验舱的梦天实验舱成功发射，中国空间站建造也由全面实施阶段进入收官，我国在建设航天强国的道路上又迈出坚实的一步。

伟大的太空梦想是拼出来、干出来的。正如长征系列火箭的名字，我国载人航天的发展是一场敢于战胜一切艰难险阻的“长征”，也是一部不断攀登科技高峰的恢宏史诗。从无人到有人，从短期停留到中长期驻留，从舱内实验到太空行走，从起步时期的基础薄弱、技术空白，到如今拥有多项世界先进技术，航天人始终怀着光荣与梦想，面向世界科技前沿、面向国家重大需求，不懈努力，中国航天事业高水平科技不断迈出新步伐。

“梦天”顺利逐梦天宫，是我国不断追求技术创新与科技进步，坚持自力更生与自主研发道路结出的丰硕成果。中国空间站建成在即，中国航天梦还将继续向前。《2021中国的航天》白皮书显示，未来五年，我国还将实施探月工程四期、深化载人登月方案论证、完成火星采样返回等重大工程项目，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。

逐梦苍穹无止境。目前，我国载人航天工程已经从独立发展迈入全球合作新时代。新征程中，中国航天将迈着铿锵的步伐，以不断的创新继续探索无限的星辰大海。

新华社海南文昌10月31日电

(责编：王震、陈键)

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