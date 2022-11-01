全国高速路服务区已建充电桩16721个
2022年11月01日08:40 | 来源：新华社
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据新华社北京10月31日电（记者叶昊鸣）记者31日从交通运输部获悉，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个。
(责编：王震、陈键)
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