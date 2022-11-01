◎本报评论员

如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。党的二十大报告强调深化科技体制改革，深化科技评价改革，加大多元化科技投入，加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度，并提出要提升科技投入效能，深化财政科技经费分配使用机制改革，激发创新活力。这为进一步深化科技体制改革，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能指明了方向。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以深化改革激发创新活力，科技体制改革全面发力、多点突破、纵深发展，一些重要领域和关键环节改革取得实质性进展，科技创新的基础性制度框架已基本确立，我国国家创新体系日趋健全。这些年来，我们之所以能实现科技事业的历史性、整体性、格局性重大变化，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用，正得益于科技体制改革激发的强劲创新活力。

科技领域是最需要不断改革的领域。党的二十大报告强调，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这就要求我们在科技体制改革中，要以更多智慧、更大魄力、更足勇气，啃硬骨头，涉险滩、闯难关，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱。

深化科技体制改革，要按照党中央部署和要求，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”。要优化技术创新体系顶层设计，强化国家战略科技力量，激发企业、高校、科研院所等各类创新主体的创新激情和活力，提升国家创新体系整体效能。要做好科技管理改革“加减法”，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来。要抓好完善评价制度等基础改革，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，充分激发人才创新活力。要让市场真正在创新资源配置中起决定性作用，加快创新成果转化应用，加大知识产权保护执法力度。

必须强调的是，科技体制改革作为全面深化改革的重要内容之一，是个系统工程，不只是科技界自己的事，还需要各部门通力协作。当前，科技政策工作的重点已经从顶层设计和完善政策体系，转向扎实推动政策落实，一个目标导向的政策更需要多个部门密切配合。各相关部门既要稳稳当当、扎扎实实，一步一个脚印，又要锐意进取、奋发有为，善于结合实际创造性地推动工作，确保中央的科技方针切实落地到创新链条的每一个环节，见真招、起实效。

创新决胜未来，改革关乎国运。在中国这片充满希望的土地上，改革的种子已生根发芽，创新的大树正在加快成长。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，持续深化科技体制改革，推动科技政策扎实落地，让一切创新源泉充分涌流，我们就一定能凝聚起更加磅礴的创新力量，加快推动科技强国建设，实现高水平科技自立自强。

(责编：王震、陈键)

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