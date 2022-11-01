熊 丽

10月31日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数（PMI）显示，10月份，受疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、48.7%和49.0%，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。

10月份，在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。“10月份PMI指数出现回落，且在荣枯线以下，表明中国经济回升的基础还不巩固。既要注意国庆长假对月度环比指标的客观影响，也要注意散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响。”国务院发展研究中心研究员张立群说。

从企业预期看，多数行业预期稳定。10月份，生产经营活动预期指数为52.6%，位于景气区间，制造业恢复发展预期总体稳定。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数持续位于58.0%以上较高景气区间，企业对近期市场发展信心相对较强。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，调查结果还显示，10月份高耗能行业中反映市场需求不足的企业比重为56.7%，高于总体3.9个百分点；高耗能行业PMI为48.8%，低于上月1.8个百分点，降至收缩区间，是制造业景气回落的主要原因之一。

“经济运行虽有所波动，但仍有积极表现。”中国物流信息中心专家文韬表示，一是出口贸易有所回稳。10月份，我国出口回稳运行，新出口订单指数为47.6%，较上月上升0.6个百分点。值得关注的是，从出口结构来看，10月出口回稳运行的主要动力是基础原材料行业出口好转，为全球供应链稳定运行起到了重要作用。二是新动能保持稳定。随着一批重要项目加快推进，拉动了对相关装备的需求，装备制造业PMI为49.6%，较上月上升0.1个百分点。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，四季度企业预期较为乐观，投资和消费发力基础仍在，非制造业业务活动预期指数较上月上升0.8个百分点至57.9%。从投资看，建筑业商务活动指数仍在58%以上的较高水平，建筑业业务活动预期指数较上月明显上升。四季度，多地基建项目纷纷提速，国务院部署的专项债地方结存限额于10月底发行完毕，为基建加速提供资金保障。从消费看，批发业商务活动指数和新订单指数较上月大幅上升，消费相关扶持政策持续发力以及节日需求将为消费稳定恢复带来支撑。

(责编：王震、陈键)

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