原标题：工业和信息化部与中再集团签署战略合作协议

10月28日，工业和信息化部、中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称“中再集团”)签署《产融合作推动制造业高质量发展战略合作协议》。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙与中再集团党委书记和春雷出席签约仪式并座谈。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌，中再集团党委副书记庄乾志参加签约仪式。

金壮龙表示，刚刚胜利闭幕的党的二十大就新时代新征程党和国家事业发展制定了大政方针和战略部署，是我们党团结带领人民全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。工业和信息化部、中再集团签订战略合作协议，是落实党的二十大重大决策部署的具体举措。双方在产业科技创新、绿色低碳转型、战略性产业、数字经济和新基建等领域，发挥各自优势，深化务实合作，将有效提升金融供给与实体经济的匹配性，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。下一步，双方要建立紧密的协调联动机制，共同探索金融服务实体经济的新产品新模式新路径，为推进新型工业化、加快制造强国和网络强国建设注入强大动能。

和春雷表示，二十大报告擘画了中国未来发展的宏伟蓝图，举旗定向、振奋人心。中再集团始终将服务国家战略和实体经济作为核心使命，在保障“国之重器”、支持实体经济发展、助力国家灾害治理和服务重大国家战略中持续贡献力量。中再集团将以此次签约为战略契机，深刻学习领会并全面贯彻二十大精神，聚焦主责主业，深耕新型工业化、科技创新等重点领域的风险保障工作，有效提升产业链、供应链安全性和竞争力。未来，中再集团将深入推进数字化转型和创新发展，重点围绕军民融合、“专精特新”、网络安全、无人机和绿色发展等领域，持续打造核心竞争力，在服务制造强国、网络强国等国家战略中实现更大作为，进一步助稳经济大盘，更好地服务实体经济高质量发展，护航人民美好生活。

中再集团总裁助理雷建明，工业和信息化部相关司局，中再集团相关部门和子公司负责同志参加签约仪式。

(责编：曹淼、李源)

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