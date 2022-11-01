原标题：“党的二十大代表进学会”系列学习活动首场活动举行

10月27日，中国科协面向全国学会开展的“党的二十大代表进学会”学习宣传贯彻党的二十大精神系列学习活动首场座谈会在中国计算机学会举办。党的二十大代表、中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓宣讲党的二十大精神并与全国学会理事长、党委书记座谈交流。中国科协党组成员、书记处书记束为、殷皓参加首场学习活动。会议由中国计算机学会党委书记、副理事长胡事民主持。

张玉卓表示，党的二十大高举中国特色社会主义伟大旗帜，科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，是全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。习近平总书记所作的报告，科学回答了中国式现代化的时代之问，指引中华民族伟大复兴的前进方向，通篇闪耀着马克思主义中国化、时代化的真理光芒。我们要在深刻认识新时代十年伟大变革的历史意义基础上，全面把握这一重大政治宣言和行动纲领的时代特征，坚定走好必由之路，把握贯彻落实的基本要求。全国学会各级党组织要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期首要的政治任务。要全面学习、全面把握、全面落实，把思想和行动统一到党的二十大精神上来；要坚定创新自信，勇担科技支撑中国式现代化的新使命；要坚持党建强会，凝聚广大科技工作者在新征程上团结奋斗。

张玉卓强调，全国学会在中国式现代化中的历史方位更加重要，在国家创新体系中不可或缺。全国学会要坚持党的全面领导，以党建引领学会事业高质量发展，勇当实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略的排头兵；要优化学会布局，完善国家创新体系，引领学会奋进新领域新赛道，在现代化建设主战场上有更大的作为；要以“双一流”建设为牵引，加强学会内部治理，以党建强会团结凝聚学会会员听党话跟党走。学会党组织要全面发挥传导效应，主动组织动员知名科学家等关键少数发挥头雁效应，带动引领学会广大会员和科技工作者，迅速掀起科技界学习宣传贯彻党的二十大精神热潮；学会党委书记、理事长要率先垂范，先学一步，学深一层，把握党的二十大精髓要义，认真思考和研究贯彻落实好党的二十大精神的新战略、新策略，推动学会工作打开新局面，再上新台阶，用学习贯彻大会精神的新实效检验党建工作新成效。

座谈会上，与会代表畅谈了对党的二十大精神的认识体会。大家一致认为，党的二十大是在迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次具有里程碑意义的大会。习近平总书记所作的报告，科学回答中国式现代化的时代之问，指引中华民族伟大复兴的前进方向，通篇闪耀着马克思主义中国化、时代化的真理光芒。大会通过的《中国共产党章程（修正案）》，将近年来党的重大理论创新、实践创新和制度创新成果写入党章，充分体现了党的二十大报告确立的重大理论观点和重大战略思想。

大家一致表示，新时代十年的伟大变革，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是全党全军全国各族人民团结奋斗、顽强拼搏的结果，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央，坚决拥护党的二十大做出的各项战略决策部署，要带领学会更加紧密地团结凝聚广大会员和科技工作者听党话跟党走，坚定自立自强，勇当实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略的排头兵。与会代表围绕推动以科技创新为核心的全面创新，实现精神文化先锋、学术交流高地、国家科普中心、人才托举平台、开放合作枢纽建设的新突破等方面交流了意见建议。

中国计算机学会理事长、中国科学院院士梅宏说，围绕新时代新征程的使命任务，中国计算机学会将重点围绕专业化、企业化、行业化、大众化、国际化、数字化的“六化”发展战略，推动计算领域科技、教育、产业高质量发展，为国家全面实现社会主义现代化强国而持续努力。中国岩石力学与工程学会理事长、党委书记、中国科学院院士何满潮说，要把科技创新作为学会工作的首要任务，团结引领广大科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，围绕国家重大工程建设、围绕国家重大需求潜心科研，砥砺前行，为党和国家科技事业发展建言献策。中华医学会副会长、理事会党委副书记李五四说，学会要认真学习好、领会好、贯彻落实好党的二十大精神，始终把党的建设摆在首位，全面加强党委自身建设和医学会各级党组织建设，引领学会各级组织、广大会员和医学科技工作者为健康中国建设和中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

中国电子学会理事长、党委书记张峰说，学会作为电子信息领域科技工作者的共同体，要始终胸怀“国之大者”，自觉将工作任务融入党和国家事业发展大局，自觉担负起团结引领科技工作者始终听党话、跟党走的重大任务。中国职业安全健康协会党委副书记王浩水说，要将党的二十大精神作为协会发展的指路灯、指南针，科学指导、谋划、推动未来工作，全面加强党的领导，坚持走中国特色社会主义的办会道路，努力做到依法办会，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。中国城市规划学会理事长、党委书记杨保军说，学会将始终牢记使命和责任，以国家战略需求为导向，加强原创性、引领性科技攻关，把关键核心技术掌握在自己手中，有效满足和服务国家高质量长远发展需求。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长、党委副书记、国际氢燃料电池协会常务副理事长张进华说，学会要加快建设国际权威汽车科技智库，引领产业科技发展方向；发挥联盟和国家创新中心平台作用，积极探索科技社团深入产业科技创新主战场的新模式，团结广大汽车科技工作者，为建设汽车强国而努力奋斗。

中国化工学会副理事长兼秘书长、党委书记华炜说，学会要紧紧抓住当前的机遇，以国家战略需求为导向，聚焦能源化工关键核心技术领域，潜心钻研、久久为功，持续加强原创性、引领性科技攻关，全力以赴走好新时代自主创新之路。中国农学会副会长兼秘书长、理事会党委副书记胡义萍说，学会将深刻理解把握团结奋斗的时代要求，坚持以高质量党建引领中国特色一流学会建设，强化对农业科技工作者的思想引领，团结带领广大农业科技工作者坚定创新自信，勇攀科技高峰，努力汇聚起做好新时代新征程农业科技创新工作的强大力量。中国技术经济学会理事长、党委书记李平说，学会将结合学习党的二十大精神，进一步在优化科技决策咨询方面下功夫，加快科技决策咨询法制化进程，形成长效规划机制。

据悉，“党的二十大代表进学会”是全国学会深入学习宣传贯彻党的二十大精神开展的系列学习活动。全国学会党组织将广泛邀请各领域党的二十大代表深入学会，以实地调研、现场座谈等形式面向学会会员、广大科技工作者和学会从业人员开展交流学习。

中国稀土学会、中国自然科学博物馆学会也开展了“党的二十大代表进学会”系列学习活动，党的二十大代表、中国科协党组成员、书记处书记王进展，党的二十大代表、中国科技馆展览教育中心主任齐欣分别走进学会开展宣讲。

(责编：曹淼、李源)

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