人民网北京11月1日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年第三季度，全国市场监管部门坚持以问题为导向，完成食品安全监督抽检2189518批次，依据有关食品安全国家标准等进行检验，发现不合格样品64054批次，监督抽检不合格率为2.93%，较2021年同期上升0.34个百分点。

从抽样食品品种来看，消费量大的粮食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品等5大类食品，监督抽检不合格率分别为0.79%、1.31%、1.15%、0.23%、0.17%，均低于总体抽检不合格率。与上年同期比，蔬菜制品、酒类等25大类食品抽检不合格率有所降低，但食用农产品、餐饮食品等8大类食品抽检不合格率有所上升。

从检出的不合格项目类别看，一些不合格项目占抽检不合格样品总量为：农药残留超标30.82%，微生物污染22.22%，有机物污染问题10.21%，超范围超限量使用食品添加剂9.42%，兽药残留超标8.80%，重金属等污染8.65%，质量指标不达标8.28%。

针对监督抽检发现的不合格样品，市场监管部门已向社会公布监督抽检结果，并督促有关生产经营企业及时下架、召回抽检不合格批次产品，严格控制食品安全风险，按有关规定进行核查处置并公布信息。

(责编：杨曦、吕骞)

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