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中信银行发布三季度报告 持续加大实体经济支持力度

2022年11月01日16:56 | 来源：人民网
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日前，中信银行发布2022年三季报。报告显示，前三季度，中信银行以高质量可持续发展为主线，聚焦主责主业，坚守服务实体经济的初心，积极推动业务转型，取得了良好的经营业绩。

今年以来，中信银行积极践行国家战略，持续加大对实体经济的支持力度，在重点领域投放稳健。截至9月末，中信银行对公绿色信贷和战略性新兴产业对公贷款余额分别为3,132.38亿元和3,831.28亿元，较上年末分别增长56.71%和24.33%，增速高于对公贷款平均增速。与专精特新“小巨人”企业合作实现跨越式发展，开户数量较上年末净增长1,342户；对公理财规模持续增长，截至9月末，中信银行对公理财业务余额2,167.08亿元，较上年末增加411.81亿元。对公客户总数101.22万户，较上年末增加8.55万户。

个人信贷规模持续增长，业务结构优化。中信银行依托汽车、烟商等场景加大投放力度，满足居民信贷需求，助推居民消费增长和消费升级，服务实体经济发展；强化个贷客户综合经营，提升个贷业务场景下的获客效率及财富管理水平。截至9月末，中信银行个人贷款（不含信用卡）余额15,461.61亿元，较上年末增加685.35亿元。个人客户总数12,556.79万户，较上年末增加584.28万户。

中信银行还积极发挥金融市场业务优势，大力支持实体经济融资，办理票据直贴10,671.49亿元，较上年同期增加2,151.88亿元，增幅25.26%；积极履行银行间市场核心交易商职责，为市场提供流动性支持，开展债券及衍生品交易合计约4.62万亿元，较上年同期增长23.53%。截至报告期末，优质同业客户数量稳步提升，核心、高价值、高成长同业客户数量累计达535户，较上年末增长56户。

中信银行三季度业绩报告显示，中信银行资产总额达86,223.84亿元，较上年末增长7.21%；归属于本行股东的净利润 471.03亿元，同比增长12.81%；营业收入1,604.26亿元，同比增长3.37%。面对依然严峻的国内外宏观经济形势，中信银行采取了针对性的风险防范和化解措施，加大了风险化解及不良处置力度，不良贷款余额、不良贷款率继续“双降”，资产质量保持向好态势。截至9月末，中信银行不良贷款余额647.49亿元，较上年末减少27.10亿元；不良贷款率1.27%，较上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率201.88%，较上年末上升21.81个百分点；贷款拨备率2.56%，较上年末上升0.06个百分点。

中信银行表示，下一步，该行将坚守金融本源，坚持国有金融企业使命，积极融入国家发展大局，坚定不移走中国特色金融发展之路，以金融血脉滋养经济肌体，致力于打造服务实体经济“有温度的银行”。 

(责编：曹淼、李源)
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