人民网北京11月1日电 （记者杨曦）在今天举行的国务院政策例行吹风会上，市场监管总局副局长蒲淳表示，在国家政策鼓励和支持下，伴随着非公有制经济的蓬勃发展，个体工商户焕发出强大的生机活力。

数据显示，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户达1.11亿户，占市场主体总量的2/3，是2012年的2.75倍。

“个体工商户在第三产业中占比近九成，集中在批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业，是百姓生活最直接的服务者。”蒲淳指出，近年来，网络直播、微商电商、新媒体等新个体经济也发展迅速，已占到个体工商户总量的近三成，降低了创业就业成本，进一步促进了个体工商户的发展壮大。

2021年8月，国务院批准建立由市场监管总局牵头，11个部门参与的扶持个体工商户发展部际联席会议制度。据介绍，各部门在便利准入、房租减免、税收社保、就业创业、金融支持等方面积极出台政策措施，不断完善个体工商户发展服务体系。国家发改委依托212家国家双创示范基地，深入实施创业带动就业示范行动，创业带动就业倍增效应逐步显现。司法部积极做好行政法规审查工作，对《条例》制定给予了大力支持。税务总局开展“便民办税春风行动”，全方位推动非接触式办税缴费常态化。

蒲淳表示，市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥职能作用，促进个体工商户健康发展。主要开展了以下工作：

一是便捷市场准入。贯彻落实《市场主体登记管理条例》，进一步压减登记申请材料，简化文书表格，推广“一网通办”、“全程网办”等措施，个体工商户登记注册普遍实现了现场办结。

二是清理涉企违规收费。持续开展专项整治，今年以来共检查单位7.9万家，累计为企业和个体工商户减轻负担11.52亿元，有力推动国家减费纾困政策的落实。

三是维护公平竞争。深入开展反不正当竞争执法，严厉打击口碑营销、二选一等不正当竞争行为。2021年至今，共查处各类不正当竞争案件14692件，罚没金额9.29亿元。

四是加强监测分析。开展六项个体工商户发展基础性课题研究，在全国建立49个基层联系点进行定期检测，组织“百万个体工商户问卷调查”，收集各类意见建议3万余条。

五是开展个体工商户服务业活动。会同13个部门于今年9月开展以“送服务、办实事、促发展”为主题的首届“全国个体工商户服务月”活动，为个体工商户提供多样化服务。

六是加强服务平台建设。建成全国个体私营经济发展服务网，集中公示中央和地方各类扶持政策信息61173条，提供政策申请导航4027项，网站累计访问量114亿次，日均访问量1361万次，有效推动各项纾困政策的落实。

蒲淳指出，国务院出台《促进个体工商户发展条例》，进一步明确了个体工商户的法律地位，统筹发展和安全，纾困和培育，活力和秩序，固化财税金融支持，开展分型分类帮扶，优化营商环境，加强权益保护，主题鲜明，重点突出，内容丰富饱满，措施有力，将“放管服”改革成果制度化、规范化。市场监管总局将深入学习贯彻党的二十大精神，以《条例》出台为契机，充分发挥部际联席会议作用，会同相关部门研究制定具体措施，在全社会营造扶持个体工商户发展的良好环境和浓厚氛围，促进个体工商户持续健康发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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