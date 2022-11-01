国家发展改革委：近日国家将投放今年第七批中央猪肉储备
2022年11月01日20:50 | 来源：新华网
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新华社北京11月1日电 国家发展改革委1日称，近日生猪价格出现一定幅度回落。据监测，10月24日至28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第七批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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