南水北调中线完成2021—2022年度调水目标
2022年11月02日05:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京11月1日电 （记者刘诗平）记者1日从水利部了解到，南水北调中线一期工程顺利完成2021—2022年度调水任务，调水92.12亿立方米，为年度计划的127.4%，年度调水量创历史新高。
据介绍，2021—2022年度调水从2021年的11月1日开始至2022年的10月31日止，这也是南水北调中线一期工程的第八个年度调水，八个调水年度累计调水超过523亿立方米。
水利部统计显示，截至目前，南水北调东、中线一期工程累计调水总量已超过576亿立方米，直接受益人口达到1.5亿人。其中，向沿线河湖生态补水超过92亿立方米，永定河、白洋淀等河湖再现碧波荡漾的生态景观，同时助力华北地区地下水超采区水位止跌回升。
(责编：袁勃、牛镛)
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