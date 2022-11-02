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深圳推动软件产业高质量发展（创业资讯）

2022年11月02日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社深圳电  （记者印朋）记者从深圳市工信部门获悉：《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》于10月24日正式发布，深圳将发力安全软件、生产控制类软件、前沿领域软件的技术研发，打造国家数字经济创新发展试验区和国际软件名城。

　　深圳市此次明确了软件产业重点发展方向，并实施技术攻关重大项目。经深圳市政府认定的悬赏项目、战略性关键核心技术攻关重大项目，按审定总投入给予全额资助。

　　聚力攻坚核心软件。重点支持云计算、物联网、车载、移动终端、嵌入式等操作系统及配套工具集，分布式、混合事务分析处理等数据库，高性能高可靠中间件，数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件。围绕离散制造业及流程制造业，重点支持计算机辅助设计、科学计算与系统建模仿真、电子设计自动化（EDA）等研发设计类软件，制造执行系统（MES）、分布式控制系统（DCS）、数据采集和监控系统（SCADA）等生产控制类软件。加快可见光通信与光计算、量子信息、脑科学与类脑智能等前沿领域软件技术研发。

　　强化布局新兴平台软件及行业通用软件。重点支持云计算、大数据、人工智能、区块链、5G、虚拟现实和增强现实、物联网、工业互联网、元宇宙等新兴技术平台软件。支持小程序、快应用、低代码、原子化服务等新型轻量化平台发展。面向金融、建筑、能源、交通、口岸、医疗等重点行业，重点支持金融核心业务系统、建筑信息模型和城市信息模型、智慧能源管理、智慧交通管理、智能通关、智慧医疗等应用软件。

　　根据措施，深圳还将强化软件人才集聚效应，加大软件人才招引力度。鼓励海内外高层次人才团队来深创新创业，对承担工业软件、基础软件等重大技术攻关的核心团队，给予1000万元以上、1亿元以下的财政资金支持，对顶尖团队采取“一事一议”的方式给予支持。

(责编：袁勃、牛镛)
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