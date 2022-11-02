本报记者 申智林

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近年来，湖南株洲鼓励行业龙头企业加大对产业链中小企业的带动扶持，激励其在市场、技术、管理等方面协同合作，产业链供应链现代化水平实现提升。如今，株洲已培育58家国家级专精特新“小巨人”企业，中小企业的市场竞争力不断增强。

湖南株洲中车机电科技有限公司的厂区里，一套应用于风力发电站的智能变桨控制系统展陈在醒目位置。“能在10毫秒内做出响应，风车桨叶的控制精度达0.01度，这套控制系统的性能指标已跻身行业第一梯队，正迅速打入国内外风电市场。”企业负责人刘毅红介绍。

从一家生产车载电控设备的小企业，到成长为在能源电力、水利水务、轨道交通等领域提供自动控制工程系统一体化解决方案的专精特新“小巨人”企业，“企业的发展，主要得益于与龙头企业紧密合作，实现了技术、市场和管理的三协同。”刘毅红说。

近年来，株洲鼓励行业龙头企业加大对产业链中小企业的带动扶持，激励其在设计研发、生产制造、物资采购等方面开展深度合作，依托轨道交通、航空动力、先进硬质材料等优势产业，孵化、培育出一批具有竞争力的省级和国家级专精特新“小巨人”企业。

在工信部公布的第四批专精特新“小巨人”企业名单中，株洲有21家企业入选，全市累计入选企业数量已达58家。其中，国家重点“小巨人”企业有25家。株洲市委书记曹慧泉说：“全市将贯彻落实党的二十大精神，把科技创新和产业发展紧密结合，着力培育专精特新‘小巨人’企业，推进新型工业化，为加快建设制造强国、质量强国贡献力量。”

技术协同，营造融通发展的创新生态

“基于大数据、边缘计算和数字孪生技术的用电管理平台，可以帮助生产运行管理者实现数据自动采集、远程实时监视、智能预警、智能控制。”在车间里，株洲中车机电研发中心主任彭力告诉记者，“这一平台现在是公司水务板块的拳头产品。”

然而，这样一款具有市场竞争力的产品，在2018年刚启动研发时，险些卡了壳。“企业能在数据采集和展示方面进行独立开发，但基于数据分析应用的算法部分，自身技术人员难以胜任。”彭力说。

对于小企业而言，科研力量不足是普遍问题。针对一款产品的设计开发，储备专门的算法工程师团队不现实，由于涉及专业领域，短时间内找到对口的科研院所合作也存在困难。

关键时刻，上游大企业及时伸出援手。

“我们有电气技术与材料工程研究院，科研资源储备丰富。”中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理张向阳说，研究所同株洲中车机电成立攻关项目组，历时两年，终于完成了科研创新。近两年，研发团队持续合作，打造出用电管理平台2.0版，为平台开拓市场打下了坚实基础。

除了联合组织创新团队解决人才短缺的问题，向中小企业提供科研基础设施及大型科研仪器，降低企业科研成本，同样可以释放企业创新活力。

“在微观检测领域，有些设备成本高昂，动辄百万元起步，在研发中虽然不常用，但又不可或缺。对于中小企业而言，配备全套科研装置会极大增加研发成本。”今年刚获评国家重点“小巨人”企业的株洲肯特硬质合金股份有限公司董事长张国顺说，株洲市工信局与行业龙头企业合作建立的技术中心，有效缓解了中小企业的研发压力，助力企业实现了技术突破。

建立风险共担、利益共享的协同创新机制，也使大中小企业互利共赢。“我们鼓励有一定研发能力的专精特新中小企业加入到研发项目中来，相关企业在研发成功后可以获得适当比例的市场订单。”中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机”）供应链管理中心副总监齐然说，协同创新机制既激发了专精特新“小巨人”企业的研发动力，也可以提高中小企业在研发方面的投入产出比。

市场协同，提升产业链供应链现代化水平

“进入行业龙头企业的供应链，相当于为企业增加了一张质量过硬的名片。”株洲瑞德尔智能装备有限公司科技部负责人邹思敏说。

瑞德尔智能是一家为粉末冶金及新材料领域提供高性能烧结设备的企业。目前企业烧结设备的年产能达100余台，6兆帕脱脂压力烧结一体炉的市场份额居行业前列，去年成为国家级专精特新“小巨人”企业。

“让企业销售跃上一个台阶的契机，是在4年前。”邹思敏说，2018年，株洲硬质合金集团有限公司将企业纳入设备供应链，并逐年增加设备采购量，助推瑞德尔智能开拓市场。

“龙头企业的订单量越来越大，也促使更多企业了解到我们的产品，信赖我们的品质。”邹思敏说。

近年来，株洲不断推动产业龙头企业同上下游中小微企业实现市场协同，充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的带动作用，提升产业链供应链现代化水平。

“目前，我们已经举办了40多场产业对接活动，引导龙头企业加大对上下游企业的带动扶持，实现生产制造、物资采购等方面的融通发展。”株洲市工信局有关负责人表示。

在此推动下，越来越多中小企业以专业化分工、服务外包、订单生产等方式与大企业建立起稳定的合作关系，株洲专精特新“小巨人”企业不断发展壮大。

“通过与中车株机合作，我们自主研发的弹性车轮等产品，已经同主机企业的产品一道，逐步销售到广西、云南、福建等地。”国家重点“小巨人”企业株洲九方装备股份有限公司总工程师姜宇飞说。

管理协同，增强上下游企业市场竞争力

只要扫一下码，就可以对九方装备生产的每一个火车车轮的质量进行追溯。“我们复制客户中车株机的成功经验，实行新的管理体系，想要查找瑕疵品方便多了，产品的交付质量越来越高。”姜宇飞说。

对于不少专精特新“小巨人”企业而言，技术研发和市场开拓占据了业务重心，企业管理和生产流程的再造就显得尤为重要。

“作为主攻国际中高端市场的制造业企业，有的专精特新企业虽然能够生产出与外国企业相媲美的产品，但往往因为成本把控和质量管理方面的缺陷，在国际竞争中败下阵来。”齐然说，为此，中车株机帮助一些配套的中小企业优化成本控制，从管理上推动其流程再造，进而增强产品的市场竞争力。

“龙头企业进行智能制造升级，我们同步跟进后也能从中受益。”姜宇飞说，比如原来为中车株机交付配套产品时，一般没有明确的时间点，如今为了适配其“敏捷制造”，零配件的交付时间可以控制在10分钟以内，“这也倒逼我们精细把控生产进度，从而减少了沉淀资金。”姜宇飞告诉记者。

“同样一条标准化流水线，每一个工位执行的任何一个操作，都有了明确具体的规程。”刘毅红说，企业在复制了中车株洲电力机车研究所的有关生产制度和管理经验后，生产的产品质量大幅提高。

依托链长制的建立，株洲积极发挥引导作用，鼓励龙头企业将配套中小企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理等流程，也进一步助推当地的专精特新“小巨人”企业同龙头企业一起闯入国际市场。

“从设计到制造，每一个环节都按照龙头企业的管理标准、进入国际市场的要求等开展评审。现如今，我们的产品‘出海’时更有底气，不仅在墨西哥等国家拿到了海外订单，还进入了欧洲的轨道交通产业市场。”姜宇飞说。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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