王一鸣

加快实现高水平科技自立自强，要推进制造企业数字化转型升级，培育智能制造新模式新业态，加强关键核心技术研发，推进新型基础设施建设，确保产业链供应链自主可控和安全稳定

当前，新一代信息网络技术与制造业深度融合，先进的传感技术、数字化设计制造、机器人与智能控制系统等日趋广泛应用，促进制造业各环节呈现智能化发展趋势，制造业产业形态发生深刻变化。

同时也要看到，我国制造业数字化转型仍面临一些短板和制约。必须加快实现高水平科技自立自强，改变关键核心技术受制于人的不利局面，确保产业链供应链自主可控和安全稳定。

推进制造企业数字化转型升级。全面推动制造企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化，开展中小企业数字化赋能专项行动，推广一批适合中小企业需求的数字化产品和服务。组织一批工业互联网平台和数字化转型服务商，为中小企业提供成本低、见效快、实用性强的数字化解决方案。鼓励和支持行业龙头企业立足自身优势，开放数字化资源，帮助中小企业数字化转型，降低其转型成本。

培育智能制造新模式新业态。围绕5G、人工智能、数字孪生等新兴融合型技术领域，加快前瞻性布局，面向行业需求，打造可用性强的智能制造解决方案。培育平台化设计新模式，发展平台化、虚拟化设计工具，推动设计和工艺、制造、运维一体化，推动智能制造新模式新业态发展。加快生产制造全过程数字化改造，推动智能制造单位、智能产线、智能车间建设，实现全要素、全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控。

加强关键核心技术研发。瞄准战略性前瞻性领域，加强关键核心技术攻关。推动行业企业、平台企业、数字服务企业跨界创新，打造多元化参与、网络化布局、市场化运作的创新生态。鼓励开源科技创新，支持具有自主核心技术的开源平台、开源项目建设，促进创新模式的开放化演进。加大科技攻关力度，提高关键核心技术自主供给能力，提升产业链韧性和竞争力。

推进新型基础设施建设。加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，推动5G商用和规模化应用，加快布局卫星通信网络等新型网络，前瞻布局6G技术研发。在新基建中，要鼓励市场主体广泛参与，推动政府与社会资本合作，以更好对接市场需求，提高投资效率和技术先进性，形成政府与企业推动数字化转型的合力。

（作者为中国国际经济交流中心副理事长，本报记者罗珊珊整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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