人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

加快推进制造业数字化转型（感言）

王一鸣
2022年11月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　加快实现高水平科技自立自强，要推进制造企业数字化转型升级，培育智能制造新模式新业态，加强关键核心技术研发，推进新型基础设施建设，确保产业链供应链自主可控和安全稳定

　　

　　当前，新一代信息网络技术与制造业深度融合，先进的传感技术、数字化设计制造、机器人与智能控制系统等日趋广泛应用，促进制造业各环节呈现智能化发展趋势，制造业产业形态发生深刻变化。

　　同时也要看到，我国制造业数字化转型仍面临一些短板和制约。必须加快实现高水平科技自立自强，改变关键核心技术受制于人的不利局面，确保产业链供应链自主可控和安全稳定。

　　推进制造企业数字化转型升级。全面推动制造企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化，开展中小企业数字化赋能专项行动，推广一批适合中小企业需求的数字化产品和服务。组织一批工业互联网平台和数字化转型服务商，为中小企业提供成本低、见效快、实用性强的数字化解决方案。鼓励和支持行业龙头企业立足自身优势，开放数字化资源，帮助中小企业数字化转型，降低其转型成本。

　　培育智能制造新模式新业态。围绕5G、人工智能、数字孪生等新兴融合型技术领域，加快前瞻性布局，面向行业需求，打造可用性强的智能制造解决方案。培育平台化设计新模式，发展平台化、虚拟化设计工具，推动设计和工艺、制造、运维一体化，推动智能制造新模式新业态发展。加快生产制造全过程数字化改造，推动智能制造单位、智能产线、智能车间建设，实现全要素、全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控。

　　加强关键核心技术研发。瞄准战略性前瞻性领域，加强关键核心技术攻关。推动行业企业、平台企业、数字服务企业跨界创新，打造多元化参与、网络化布局、市场化运作的创新生态。鼓励开源科技创新，支持具有自主核心技术的开源平台、开源项目建设，促进创新模式的开放化演进。加大科技攻关力度，提高关键核心技术自主供给能力，提升产业链韧性和竞争力。

　　推进新型基础设施建设。加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，推动5G商用和规模化应用，加快布局卫星通信网络等新型网络，前瞻布局6G技术研发。在新基建中，要鼓励市场主体广泛参与，推动政府与社会资本合作，以更好对接市场需求，提高投资效率和技术先进性，形成政府与企业推动数字化转型的合力。

　　（作者为中国国际经济交流中心副理事长，本报记者罗珊珊整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
再创历史新高！南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务
　　人民网北京11月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，10月31日，南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务，向京、津、冀、豫四省（直辖市）调水92.12亿立方米，调水量为年度计划的127.4%，年度调水量再创历史新高。近8年来，南水北调中线一期工程累计调水超523亿立方米，直接受益人口达8500余万人。…
世界黄金协会：三季度中国金饰消费回暖 需求量同比增长5%
　　人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨。同时，随着中国消费者对于金饰青睐度不断提升以及三季度国内金价的相对稳定，三季度中国市场金饰需求量达163吨，相较二季度大幅反弹58%，同比也有5%的增幅。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部