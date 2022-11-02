本报石家庄11月1日电 （记者史自强）河北省工信厅近日研究制定《河北省优质中小企业梯度培育管理实施细则》（以下简称《细则》），将进一步加强河北省优质中小企业梯度培育工作，推动中小企业走上专精特新之路，实现高质量发展。

《细则》明确，优质中小企业是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业。河北将坚持分层分类分级指导，坚持动态管理，对企业运行、发展态势、意见诉求以及扶持政策与培育成效等开展定期和不定期跟踪，有针对性地制定支持政策，开展精准服务。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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