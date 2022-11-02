本报兰州11月1日电 （记者付文）甘肃省政府办公厅日前出台意见，统筹推进全省算力资源统一调度工作，力争到明年底初步建成自主可控的算力调度服务平台，探索建立省内一体化算力供给体系和算力资源统一调配机制。

根据意见，甘肃将整合省内的闲置算力资源，面向省外算力需求提供算力清单，建立全省统一的算力资源池；制定全省统一的算力接入标准，引导新建算力资源按统一标准建设及接入；建设算力调度平台，形成覆盖全省、互联互通的算力调度服务体系和平台基础框架，实现对全网算力资源统一编排、统一输入输出；构建算力交易平台，建立算力交易和结算体制，实现算力资源线上交易。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经