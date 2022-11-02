人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

相比2017年，江西高新技术企业数量增长2.1倍

集聚动能，优化创新生态

本报记者  郑少忠
2022年11月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“有了这再生稻机械化丰产技术，去年我家的再生稻产量增加不少。”望着金黄的稻田，江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村种植大户石和庆高兴地说。2021年，江西省农科院突破了再生稻机械化丰产技术瓶颈，创造了江西双季亩产的新高。这是江西向创新要动能、要效益的生动缩影。

　　近年来，江西持之以恒抓创新，建设科技强省步伐坚定。相比2017年，5年来江西综合科技创新水平指数从全国第二十位前移至第十六位；全社会研发投入增长1倍，研发投入强度增长0.3倍，高新技术企业数量增长2.1倍，技术合同成交额增长3.3倍。

　　关键技术如何突破？江西聚焦有色金属、电子信息等重点产业，遴选出重大科技研发专项63个，目前已在航空、生物医药、新材料等领域取得了一批重大成果，获国家级科技奖励51项。“新一代冷冻机油核心原料异壬酸”生产技术，保障冷冻机油供应链安全；中科院赣江创新研究院获批国家重大科技攻关项目，将集中突破稀土在大型海上风电、通信材料等领域的技术难题；在南昌航空科创城，整机制造、航空运营等方面的60家企业、科研机构集聚，全力推动江西航空产业高质量发展。

　　如何厚植发展沃土，让科技创新生态更优？江西常态化开展“夜话”科学家活动，发现并推动解决科技创新中的困难。推行重大科研项目“揭榜挂帅”和“赛马争先”制，面向全社会广发“英雄帖”，让真正能创新的科技人员有机会脱颖而出。近两年来，江西累计发布关键技术类榜单128项，企业需求类榜单55项，榜单金额超10亿元，让有限的研发投入用在刀刃上。

　　如何缓解科技型中小企业融资难、融资贵问题？江西推进科技金融融合发展，将单纯解决科技型中小企业融资问题拓展到对创新全链条的支持，推出人才银行等科技金融产品，今年已向974家科技型中小企业发放“科贷通”贷款26亿元。赣州市政府金融办开展农户、村、乡镇、企业、园区5类信用主体创建活动，开通赣州智慧金融平台，协调银行机构完成授信3.25亿元，市场主体累计用信2.63亿元。

　　如何解决科技成果转化难题？江西探索科技成果收储机制，落实落细成果转化激励政策，助推更多科技成果走向市场。江西省网上常设技术市场累计汇集省内外科技成果2.38万项，企业技术需求4000余项，服务企业7500家。通过国家相关专项成果转移转化试点示范，带动全省物联网核心及关联产业业务收入突破1600亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
再创历史新高！南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务
　　人民网北京11月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，10月31日，南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务，向京、津、冀、豫四省（直辖市）调水92.12亿立方米，调水量为年度计划的127.4%，年度调水量再创历史新高。近8年来，南水北调中线一期工程累计调水超523亿立方米，直接受益人口达8500余万人。…
世界黄金协会：三季度中国金饰消费回暖 需求量同比增长5%
　　人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨。同时，随着中国消费者对于金饰青睐度不断提升以及三季度国内金价的相对稳定，三季度中国市场金饰需求量达163吨，相较二季度大幅反弹58%，同比也有5%的增幅。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部