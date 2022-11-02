本报记者 郑少忠

“有了这再生稻机械化丰产技术，去年我家的再生稻产量增加不少。”望着金黄的稻田，江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村种植大户石和庆高兴地说。2021年，江西省农科院突破了再生稻机械化丰产技术瓶颈，创造了江西双季亩产的新高。这是江西向创新要动能、要效益的生动缩影。

近年来，江西持之以恒抓创新，建设科技强省步伐坚定。相比2017年，5年来江西综合科技创新水平指数从全国第二十位前移至第十六位；全社会研发投入增长1倍，研发投入强度增长0.3倍，高新技术企业数量增长2.1倍，技术合同成交额增长3.3倍。

关键技术如何突破？江西聚焦有色金属、电子信息等重点产业，遴选出重大科技研发专项63个，目前已在航空、生物医药、新材料等领域取得了一批重大成果，获国家级科技奖励51项。“新一代冷冻机油核心原料异壬酸”生产技术，保障冷冻机油供应链安全；中科院赣江创新研究院获批国家重大科技攻关项目，将集中突破稀土在大型海上风电、通信材料等领域的技术难题；在南昌航空科创城，整机制造、航空运营等方面的60家企业、科研机构集聚，全力推动江西航空产业高质量发展。

如何厚植发展沃土，让科技创新生态更优？江西常态化开展“夜话”科学家活动，发现并推动解决科技创新中的困难。推行重大科研项目“揭榜挂帅”和“赛马争先”制，面向全社会广发“英雄帖”，让真正能创新的科技人员有机会脱颖而出。近两年来，江西累计发布关键技术类榜单128项，企业需求类榜单55项，榜单金额超10亿元，让有限的研发投入用在刀刃上。

如何缓解科技型中小企业融资难、融资贵问题？江西推进科技金融融合发展，将单纯解决科技型中小企业融资问题拓展到对创新全链条的支持，推出人才银行等科技金融产品，今年已向974家科技型中小企业发放“科贷通”贷款26亿元。赣州市政府金融办开展农户、村、乡镇、企业、园区5类信用主体创建活动，开通赣州智慧金融平台，协调银行机构完成授信3.25亿元，市场主体累计用信2.63亿元。

如何解决科技成果转化难题？江西探索科技成果收储机制，落实落细成果转化激励政策，助推更多科技成果走向市场。江西省网上常设技术市场累计汇集省内外科技成果2.38万项，企业技术需求4000余项，服务企业7500家。通过国家相关专项成果转移转化试点示范，带动全省物联网核心及关联产业业务收入突破1600亿元。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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