西藏新型农业经营主体蓬勃发展
2022年11月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报拉萨11月1日电 （记者徐驭尧、琼达卓嘎）记者从西藏自治区农业农村厅了解到：截至目前，西藏新型农业经营主体蓬勃发展，农牧业产业化龙头企业、农牧民专业合作社分别达到165家、12740家；家庭农牧场从2012年的15家快速增加至9261家，是2012年的617.4倍。
据介绍，西藏已累计建设685个乡镇农牧综合服务中心，实现乡镇农牧科技服务机构从无到有的跨越。乡镇服务中心的建立促进了专业技术人才队伍迅速壮大，从2012年的2984人发展到2021年的8719人，聘请乡村兽医、科技特派员等技术人员1万余名。农技推广服务网络基本建成，科技成果转化通道不断完善。
《 人民日报 》（ 2022年11月02日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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