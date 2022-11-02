人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“个人碳账户”还应更多些（观象台）

陆娅楠
2022年11月02日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　打好实现碳达峰碳中和这场硬仗，需要完善以碳核算、碳账户等为重点的绿色微观基础制度建设，把个人消费领域的碳排放权交易加入碳市场，从而实现全生命周期的碳管理

　　

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出：“完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度。”个人减碳统计核算与碳排放权交易就是其中不可或缺的环节。

　　近年来，“个人碳账户”逐步走进了人们的日常生活。打开手机应用软件，骑行、走路、购买节能产品、不选一次性餐具都可折算成“减排量”，在个人账户里一目了然；登陆小程序，“广东碳普惠”“西宁碳积分”“武汉碳宝包”等令人目不暇接，低碳行动转换为减碳积分，再支持绿色消费，让人不由点赞。

　　这些包含个人碳排放场景应用、数据采集核算、积分跨界兑换等功能在内的碳减排支持体系，就属于“个人碳账户”。它简便又直观，能够帮助普通人算清“碳账”，从而提高全社会的减排意识和效率。

　　回首十年，正是在这样一个个小细节中，全社会节减排能力不断增强。近十年来，我国能耗强度累计降低26.2%，相当于少排放二氧化碳约29.4亿吨，为碳达峰碳中和良好开局奠定了坚实基础。

　　开局良好，但任重道远。与国际先进水平相比，我国能耗强度还有差距。作为世界上最大的发展中国家，我国仍处于工业化和城市化发展阶段中后期，能源总需求在一定时期内还会持续增长。从碳达峰到碳中和，发达国家有60年到70年的过渡期，而我国只有30年左右的时间。能耗强度差距大、能源需求总量高、过渡时间短，这些都意味着，我国温室气体减排的难度和力度都要比发达国家大得多。

　　立足基本国情，打好实现碳达峰碳中和这场硬仗，就必须加快转变用能方式，实行全面节约战略，从源头和入口形成有效的碳排放控制阀门。这个源头，不仅在制造端，也在消费端。需要完善以碳核算、碳账户等为重点的绿色微观基础制度建设，持续拓展碳管理的广度、深度与精度，把个人消费领域的碳排放权交易加入碳市场，从而实现全生命周期的碳管理。

　　细算大账，我国个人消费端的碳排放管理空间巨大，减碳潜力十分可观。从个人角度看，电子支付一次兑换5克碳排放，骑车一分钟兑换1.8克碳排放，这点排放量，与我国数以亿吨计的碳排放总量天壤悬隔。但“小”是相对的。我国是人口大国，以14亿多人口为基数形成的任何消费都是海量的。如果每个人都少耗一度电、少开一天车，14亿多人“减碳”的努力就会有巨大的成效。今年8月，北京“绿色生活季”小程序上线仅半月，参与人数就超过1006万人次，减少碳排放量逾9万吨，相当于6万辆燃油小汽车停驶半年。可见，普通消费者是实现“双碳”目标的重要力量，将个体减碳纳入统计核算的绿色微观基础制度建设亟需提速。

　　长远研判，“个人碳账户”的不断完善，也是提升产业链供应链碳减排的内生动力。目前鼓励消费者减碳的通常方式，是通过政府或平台补贴，使消费者获得消费券或参与公益事业。这种方式虽然简便，但是缺乏可持续的内生动力。如果消费者都拥有采集与核算标准统一的“个人碳账户”，且消费者与制造商、金融业、政府之间碳数据互联互通，那么个人就可以形成绿色资产、绿色信用，进而有望参与碳汇开发。从加入“减碳”公益到参与“卖碳”生意，减碳价值被提高，消费端的低碳转型势必提速，从而倒逼上游制造商加快绿色发展，进而使供应链上的碳减排环环相扣、彼此促进。把个人消费领域的碳排放权交易加入碳市场，可谓事半功倍。

　　我们每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者，没有哪个人是旁观者、局外人，参与者理应多些再多些。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月02日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
再创历史新高！南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务
　　人民网北京11月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，10月31日，南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务，向京、津、冀、豫四省（直辖市）调水92.12亿立方米，调水量为年度计划的127.4%，年度调水量再创历史新高。近8年来，南水北调中线一期工程累计调水超523亿立方米，直接受益人口达8500余万人。…
世界黄金协会：三季度中国金饰消费回暖 需求量同比增长5%
　　人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨。同时，随着中国消费者对于金饰青睐度不断提升以及三季度国内金价的相对稳定，三季度中国市场金饰需求量达163吨，相较二季度大幅反弹58%，同比也有5%的增幅。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部