本报记者 邱超奕

9月27日10时05分，满载12吨水的“鲲龙”AG600M灭火机从湖北荆门漳河机场稳稳起飞、冲入云霄。很快，飞机抵达指定投水区域，高度降至50米、速度调整为220千米/小时，随后采用齐投模式，在投水区一举倾泻12吨水。完成投水后，飞机转向漳河水库，以130千米/小时的速度在水面高速滑行。

“现在飞机汲水斗已经放下。”航空工业通飞华南公司总经理赵静波说，汲水斗就像打水的瓢，飞机左右汲水斗连接4个水箱，汲满后足有12吨水。仅用15秒钟，AG600M就完成汲水，随即从水面腾空而起。再次抵达投水区域后，飞机切换为分投模式投水，模拟在火场迅速建立隔离带。只见4个水箱门依次打开，12吨水接续释放，覆盖面积达4000平方米，场面十分壮观。

现场常务副总指挥、航空工业通飞副总经理熊贤鹏说，在火场附近有适宜水源地的情况下，飞机可在火场和水源地之间往返作业，大大提升灭火效率。以火场距离水源地100千米为例，在4架机群作业的场景下，火场上空飞机投水间隔不超过10分钟，可有效降低投水后火场复燃概率。飞机还装有容量900升的灭火药剂箱，单次注药就可满足10次灭火任务。

9月27日10时23分，AG600M完美着陆，平稳滑行至停机位，投汲水试验圆满成功。“投水高度、速度和投水量是灭火效能的重要指标。”熊贤鹏说，装配螺旋桨发动机的AG600M拥有优越的低空、低速特性，可水上起降，载水量大、航程远、环境适应性强，是森林灭火最迅捷有效的航空装备。

据了解，AG600M是我国自主研制、主要系统国产化率达到100%的大型水陆两栖飞机。这次投汲水试验，是此前AG600科研验证机实现陆上、水上、海上首飞，以及9吨投汲水灭火功能验证试飞后又一里程碑，验证了大型水陆两栖飞机气水动融合布局、灭火任务控制系统等一系列关键技术。相比早期的验证机，AG600M具有更高安全性、更大投水量、更远航程、更强抗浪性能，以及更优秀的平台系列化发展能力。

“‘鲲龙’一路走来，凝结着航空工业集团与各有关单位的付出。”熊贤鹏介绍，研制过程中，各方面克服疫情影响等困难，8个月完成设计工作，8个月完成零件生产和大部件制造，6个月完成总装调试，5个月完成首飞前地面试验和滑行试验，4个月实现全状态投汲水验证。

在试验现场，航空工业通飞华南和购买方签署了首批6架机购机协议。航空工业集团副总经理何胜强表示，AG600M飞机全面转入适航取证阶段，标志着我国具有完全自主知识产权的大型水陆两栖飞机技术体系和自主研发能力全面形成，随着AG600M飞机项目的推进实施，我国国产航空应急救援装备体系能力显著提升，将更好满足我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系的建设需要。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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