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顾瑞利：当好乡村振兴“领头雁”

2022年11月02日08:42 | 来源：新华社
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　　新华社石家庄电（记者高博）“大会有啥新精神快给咱详细说说”“这往后咱村发展咋接茬往下干？”10月25日一早，河北省阜平县骆驼湾村村委会门口，早早等候在此的村民们一见到党的二十大代表、村党支部书记顾瑞利，就把他围在中心，问这问那。

　　顾瑞利是头一天后半夜到家的。党的二十大闭幕第二天他就启程回村，迫不及待地想把来自会上的新精神新部署告诉乡亲们。

　　“走，走，进屋细细聊。”顾瑞利招呼大伙儿进屋坐定，掏出那本写得密密麻麻的笔记本，打开了话匣子。

　　“激动啊，大会开幕那天，我在现场聆听总书记作报告，我边听边记，这十年，咱们的国家变化太大了。”顾瑞利的话引起了村民们的共鸣，大家你一言我一语，说起了骆驼湾村十年间的变化。

　　九山半水半分田，山高沟深骆驼湾。十年前的骆驼湾村是个远近闻名的穷困山村，乡亲们走不上好路，住不进好房，种不了好田，收不着好粮。十年间，得益于中央脱贫攻坚重大部署，骆驼湾村在村党支部的带领下，在脱贫攻坚的道路上苦干实干，如今的骆驼湾村，山青青，水悠悠，村容景致优美，民居焕然一新，食用菌、高山林果种植和乡村旅游等产业初具规模，一半多农户家里有了小轿车，过上了名副其实的小康生活。

　　“那咱们接下来咋干？”有村民急切地问道。

　　“总书记说了，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”顾瑞利告诉乡亲们，党的二十大报告明确全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。“村里的产业要做得更强，村容村貌要建得更美，大伙儿的收入要挣得更多。”

　　今年，骆驼湾村提出发展“时代红 生态绿”主题旅游产业。“时代红”就是反映脱贫致富的山乡巨变之旅，“生态绿”则是亲近自然的休闲康养之旅。

　　除此之外，村里还准备依托好山好水好生态，把食用菌、高山林果种植和休闲旅游等产业结合起来，打造百亩花海、帐篷宿营地等时下最受欢迎的乡村旅游新业态，建设美丽休闲乡村。“咱们不但要让游客们因为咱村的好风景舍不得走，更要让外边的人才因为咱村的好日子留得下来，共同发展。”

　　给村民们及时讲完大会的最新精神后，顾瑞利就马不停蹄到村里四处转转走走，“开完二十大，就更知道下一步怎么干了，心中更有数了。”

　　晚上，顾瑞利和村支委们开会，讲了自己下一步围绕乡村旅游、绿色种植两大产业抓好乡村振兴的设想，下决心要当好乡村振兴的“领头雁”，顾瑞利信心满满地说：“只要听党话，跟党走，咱们的日子一定会越过越美。”

(责编：王震、陈键)
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