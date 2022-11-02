新华社北京11月1日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部1日发布2022年三季度全国“最缺工”的100个职业排行。其中，营销员、车工、餐厅服务员、快递员、保洁员、保安员、商品营业员、家政服务员、客户服务管理员、焊工等职业位列前十。

据介绍，与2022年二季度相比，制造业缺工状况持续，技术工种岗位缺工较为突出。铆工、锻造工、模具工等职业新进“最缺工”100个职业排行，车工、焊工位列排行前十，电机制造工、仪器仪表制造工、汽车生产线操作工等缺工程度较二季度有所增加；物流及运输行业缺工程度有所增加，邮政营业员、道路客运服务员新进排行，快件处理员、道路货运汽车驾驶员、装卸搬运工等职业缺工程度加大。

该排行是由中国就业培训技术指导中心组织102个定点监测城市公共就业服务机构，采集人力资源市场“招聘需求人数”和“求职人数”缺口排名前20的职业岗位信息，综合考量岗位缺口数量、填报城市数量等因素加工汇总整理形成。详情可查询人社部官网。

(责编：王震、陈键)

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