2022年前三季度我国石化行业营收超12万亿元
2022年11月02日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （栗翘楚、韩鑫）记者近日从推进石油和化工行业环境、社会和公司治理（ESG）工作启动会上获悉，今年1至9月份，我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值同比增长0.5%，营业收入12.25万亿元，增长18.48%；利润总额9794.27亿元，增幅7.55%。
据悉，该启动会由中国石油和化学工业联合会举办。有关负责人表示，作为国民经济重要支柱产业，石化行业具有鲜明的环境责任与社会责任属性，ESG工作全面启动将有利于石化行业绿色低碳可持续发展。下一步石化联合会将加强相关标准、评价体系研究制定，为石化行业高质量发展提供支撑。
(责编：王仁宏、吕骞)
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