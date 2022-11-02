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践行绿色生活方式 “净滩行动”助力海洋生态保护

2022年11月02日19:54 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （王绍绍）上海滨江森林公园北临长江口，西临黄浦江，与横沙生态岛、崇明东滩鸟类保护区、九段沙湿地保护区相望，保留了大量原生态的动植物栖息地。但因为受到潮汐影响，每次退潮后岸边会积聚一些废弃塑料、白色垃圾、丢弃织物类等海洋垃圾。

10月31日，在世界城市日到来之际，有这么一群志愿者，在上海滨江森林公园开展“净滩行动”，捡拾了73公斤的海岸垃圾。他们便是来自沐曦上海总部的24位员工和家属。

近年来，绿色环保、节能减排的双碳生活方式渐渐走入大众视野，成为社会倡导和日益普及的生活新方式。“双碳”指的是我国提出的两个阶段碳减排奋斗目标：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值；努力争取2060年前实现碳中和。2021年，“碳达峰”“碳中和”首次被写入政府工作报告。

我国拥有绵长的海岸线，海洋资源的开发与保护意义深远。国家海洋局海洋发展战略研究所发布的《中国海洋发展报告（２０１４）》表示，我国海域中蕴藏着丰富的海洋生物资源、矿物资源、空间资源、海水资源和可再生能源资源。

然而，从全球范围看，海洋垃圾污染都已成为人类面临的最紧迫的全球性挑战之一。专家表示，海洋垃圾易被海洋生物吞食，对海底珊瑚等脆弱的海洋生态系统构成致命威胁，也有可能通过食物链危及人类健康。漂浮的垃圾成为 “海上搬运工”,为外来物种的入侵提供路径。

“净滩行动”是在这样的背景下兴起的有双碳基因的生活方式。沐曦志愿者们此次拣拾的73公斤的泡沫塑料、废弃塑料、废弃玻璃等海岸垃圾将运送至回收站点进行回收处理，可制成再生纤维、再生布料、汽车及电子设备零部件等，降低碳排放，推动可持续经济发展。

“海洋是人类赖以生存的蓝色家园，守护海洋人人有责。希望我们的行动和倡议，能鼓励更多人关爱海洋，从身边的点滴做起，为我们的美丽家园和城市发展出一份力。”志愿者们感慨道。

(责编：王仁宏、吕骞)
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