本报记者 尹晓宇

打开江苏省扬州市公共资源交易平台的网站，江苏润桥建设工程有限公司的工作人员赵林点击要投标的项目，显示保证金为15万元。他没有选择直接转账，而是接着购买了电子保函，从银行、保险公司、担保公司等诸多服务机构里选了一家。结算页面跳出，显示需要3.5‰的手续费，填好公司信息，付好525元，不到10分钟，电子保函出单，投标完成。

“自从平台上线电子保函以来，公司已经使用这个业务70多次，减少资金占用1000多万元，投标数量也增加了。”江苏润桥建设工程有限公司董事长栾文成告诉记者，作为一家中小企业，公司业务覆盖道路施工、老旧小区改造等。以前使用纸质保函，每次都要去银行现场办理，常常要等好几天才能出函。不仅耗时长、占用资金，工程密集时还影响公司投标。

公共资源交易领域长期存在着缴纳保证金投入总量大、返还周期长的问题，加大了企业资金周转压力，影响了市场主体发展活力。今年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，要求“在招投标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标、履约、工程质量等保证金”。

为落实部署，江苏全面推进电子保函替代现金缴纳保证金。江苏省政务服务管理办公室党组书记、主任徐光辉介绍，企业原本需缴纳十几万元乃至几十万元的保证金，现在只要支付几百元至几千元的电子保函保费。此外，江苏还印发了《关于进一步规范工程建设项目招标投标领域投标保函应用的通知》，进一步规范公共资源交易平台运行，全面打通投标电子保函接收渠道。1—8月，全省通过推行电子保函为投标企业减少资金占用超420亿元。

除了投标人，招标人也从中受益颇多。在扬州市名城建设有限公司从事招标工作的孙卉告诉记者，通过系统交互自动获取电子保函，从源头上杜绝了假保函的出现，不用像以前一样盯着银行现场要保函。此外，电子保函在开标前都是加密的，全程电子化系统留痕，极大避免了投标信息泄露造成围标串标发生，保障了交易环境的公开、公平、公正。

扬州市政务服务管理办公室负责人张其龙介绍，电子保函已经实现了申请、支付、出函、解密、退保到索赔的全程不见面线上办理，覆盖了住建、交通、水利、农业等领域，自上线以来已服务企业3007家，担保金额超23.5亿元，全市投标保证金电子保函替代率达80%以上。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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