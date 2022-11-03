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重庆建设智能网联新能源汽车零部件产业

2022年11月03日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆11月2日电  （记者王欣悦）《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划（2022—2025年）》（以下简称《行动计划》）日前出台。《行动计划》提出，到2025年，重庆力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业，推动500家传统零部件企业转型升级，零部件领域国家级专精特新“小巨人”企业达到100家，全市智能网联新能源汽车零部件产业规模将达到2500亿元。

　　此外，到2025年，重庆还计划基本建成相对完整、重点突出、全国领先的智能网联新能源汽车零部件供应链体系，力争打造一批全国领先的零部件企业，突破一批重点关键技术，形成一批市场占有率居全国前列的单项产品。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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