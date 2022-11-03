据新华社电 （记者王琳琳）加快发展技术要素市场是加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。科技部近期印发了《“十四五”技术要素市场专项规划》，明确“十四五”期间现代化技术要素市场体系和运行制度基本建立，统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准技术要素市场基本建成。

规划提出，到2025年，着力实现技术要素市场制度体系基本完备、互联互通的技术要素交易网络基本建成、技术要素市场服务体系协同高效、技术要素市场化配置成效大幅提升的具体目标。

其中，为建立全国统一互联互通的技术交易网络，规划提出到2025年，中国技术交易所、上海技术交易所和深圳证券交易所3个国家知识产权和科技成果产权交易机构基本建成，与若干区域性、行业性技术交易机构互联互通，形成层次多元、特色鲜明、功能完备的技术要素交易网络。全国技术交易市场规模持续扩大，技术合同成交额达到5万亿元。

为提升技术要素市场专业化服务效能，规划提出到2025年，国家科技成果转移转化示范区达到20家，国家技术转移区域中心达到15家，国家技术转移机构达到500家，国际技术转移中心超过60家，技术经理人数量突破3万名。

(责编：牛镛、袁勃)

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