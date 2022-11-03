本报记者 何 聪 姚雪青

在江苏连云港码头，滚装轮正在装载出口汽车。

王 春摄（人民视觉）

党的二十大报告提出，“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”。在江苏，优化营商环境的一幕幕新场景不断诞生。

“便捷、贴心的服务，减少了时间成本，让我们可以集中精力搞发展。”今年5月，江苏省宿迁市斌利软件科技有限公司负责人张斌，通过微信小程序“企业开办全链通”，在线完成了企业开办流程，成为该市“全链通”微信小程序上线后的首位受益人。

“持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。”江苏省委书记吴政隆强调。在优良的营商环境支撑下，江苏全省经济总量十年跨越6个万亿元台阶、达到11.64万亿元，市场主体总量达1385.6万户、是2012年的2.7倍，累计吸引外资超2400亿美元，高质量发展走在全国前列。

建设“一站式”服务

张斌记得，几年前她开办另一家企业时，远没有现在便捷：以前办理登记注册，要在工商、税务、银行等几个窗口来回跑，至少要去两三回；现在手机上传资料后，十几分钟就显示“审核通过”。

宿迁市市场监管局副局长李志文介绍，该市立足市场主体进入市场的“第一道关口”，将登记注册便利化改革不断向前推进：自2013年起，相继推进实施“注册资本认缴制”“先照后证”“多证合一”“3550”等改革举措，先后承担了10余项国家级、省级改革试点，降低市场准入门槛，为企业开办减负松绑。

2021年，宿迁市在全省率先推行企业开办“一件事”办结，“一个环节”完成，打破市监、税务、银行、公安、社保、公积金、医保信息7个部门信息共享互认的壁垒。今年，正式上线运行企业开办微信小程序，助力企业开办全程电子化从电脑端向手机端延伸，企业开办真正实现了随时办、随地办、掌上办。

将开办流程全部搬到线上，最大的挑战是电子印章的在线调用。今年施行的《宿迁市企业电子印章管理暂行办法》，让该市成为全省首个以地方政府规范性文件破解互联网环境下企业盖章难题的试点。

李志文介绍，在政府高位推动下，宿迁市市场监管局与江苏省公安厅进行跨部门、跨地区、跨层级试点，对企业电子印章制发、使用、运营与管理进行系统规范，“企业电子印章图形通过接口调用省公安厅印章备案系统的印模，确保与实物印章一模一样，做到身份可信、照章合一、全程可溯。企业取得实物印章后，可通过企业电子印章平台申请领取电子印章，彻底解决企业在线盖章合法有效的难题。”

记者了解到，2018年以来，宿迁企业开办平均耗时从3个工作日压减至2021年的0.59个工作日。今年以来，99%以上的开办企业在0.5个工作日内办结，市场准入效能持续提升。

除了畅通市场准入、促进信息互认，让市场主体“生得快”，还要优化市场生态、助力转型升级，让市场主体“活得好”“长得壮”。

企业长远发展，离不开质量基础的支撑。去年以来，江苏省南京市在全国率先建成19家质量小站，整合了计量、标准、认证认可、质量管理等市场监管服务资源，提供质量基础设施“一站式”综合服务，打通在基层精细化服务企业的“毛细血管”。

中船重工鹏力（南京）塑造科技有限公司是一家生产可降解纸吸管的公司，“禁塑令”实施以来，产品销量倍增，但质量上遇到瓶颈，亟待转型升级。通过深入交流，“质量小站”的质量管家了解到企业在产品技术、质量提升等方面存在难点、堵点，主动前移服务阵地，邀请专家走进企业、走到实验室，从材料选择、标准选用、设计制作等方面给予“保姆式”指导。近期，企业开发出新产品，改进了纸质吸管泡水易软的问题，拥有了自己的专利，还成功申报了“江苏精品”。

南京质量小站，是江苏惠企便企“一站式”服务建设的一个缩影。截至目前，江苏建成质量基础设施“一站式”服务站点200个，服务企业114.54万次，解决技术难题1.71万个，成为激发市场主体活力、促进经济社会高质量发展的“助推器”和“加油站”。

“营商环境只有更好，没有最好。”江苏省省长许昆林表示，江苏坚持有效市场和有为政府更好结合，制定实施《优化营商环境行动计划》，一体推进政策、市场、政务、法治、人文“五个环境”建设，不断深化“放管服”改革，推进投资贸易自由化便利化，取消下放调整行政权力事项1344项，省政府部门行政审批中介服务事项精简 76%，92.5%的审批服务事项实现网上可办，企业开办实现线上办理1个环节、平均用时压缩至1.5天，连续三年位列“营商环境最佳口碑省份”。

法律服务送上门

“感谢法律顾问，解决企业燃眉之急！”日前，江苏省苏州市昆山市阳澄湖驸马堂大闸蟹有限公司负责人王倩向该市农业农村领域法律顾问、江苏沉浮律师事务所张华律师送来锦旗。

阳澄湖大闸蟹是千家万户餐桌上的美味。昆山市大闸蟹产业从业人员达3万人，年产值超40亿元，是乡村产业的重要组成部分。驸马堂是当地知名的大闸蟹企业，公司听到老客户反映，在网络平台上有商家违法使用其注册商标出售劣质大闸蟹，立即求助法律顾问。

“农村产业链上的小微企业，通常没有专门的法律事务部门，风险防控能力较弱，一旦发生诸如商标侵权等法律风险，往往不知如何应对。”张华介绍，昆山推动市律师协会、法律服务团与农村特色产业链行业协会联动，为小微企业提供公益性、团购式、普惠化的优质法律服务，构建小微企业“全生命周期”法律风险防控体系。

在苏州市，对企业的法律护航从立法之初就已开始。今年3月1日，《苏州市优化营商环境条例》正式实施。苏州市司法局立法处工作人员王杏介绍，在征求意见阶段，该局通过“立法民意直通车”征集到91条意见建议。其中，知识产权保护特别是商标的侵权应对，受到许多中小微企业的关注，最后被采纳落实、写进条例。

接到驸马堂公司的求助后，法律顾问团队进行了专业的调研取证和诉讼辩护，最终，被告被法院判决立即停止商标侵权行为，连带赔偿原告经济损失及合理开支共计20万元。

今年以来，昆山市司法局先后组织了15家电商代表、5大市场和300余家经营者参加法治培训、解读法律法规，对包装标识、投诉举报、食品安全给予指导，维护大闸蟹产业交易环境、促进健康发展。

在江苏省，法治作为营商环境的“最硬内核”，不仅体现在各类市场主体受到平等法律保护，也体现在“守信一路绿灯、失信寸步难行”的体系建设中。

今年6月，位于江苏省南通市如东县的某安防科技有限公司，收到国外客户信息，准备洽谈一大额订单。然而就在这当口，客户却在信用地图上查询到公司有失信记录，双方合作按下暂停键。

该企业还不知道，之前受到的两次处罚已进入江苏省企事业环保信用评价系统，企业信用处于“黄码”状态。如东县司法局指导信用纠纷调解委员会认真梳理该企业生产过程中产生的法律问题，帮助企业整改。经过信用修复，该企业发展迎来新生。

开启服务新模式

10月6日，江苏自贸试验区南京片区内企业江苏苏美达科技设备有限公司的82辆电动二手汽车在南京海关所属金陵海关通过一体化通关报关后，从上海外港、江苏连云港口岸装船运往境外。去年南京获批全国二手车出口试点城市以来，金陵海关累计办理二手车出口775辆，货值1.33亿元人民币。

“9月底，我们陆续收到了来自阿联酋和约旦的一批二手车出口订单，货值约150万美元。国庆假期期间，国外客户催货，金陵海关驻江北办事处采取节假日远程接单审核的方式保障了我们应急通关需求。”苏美达公司国际贸易部总经理钱有文介绍，10月4日，企业完成全部9票二手车出口报关单的申报，海关于当天完成接单审核，从货物申报到海关放行，全程用时不到1天。

二手车出口业务是做好外贸稳增长工作的重要举措。南京江北新区叠加国家级新区和自贸试验区“双区资源”，对标国际化先进水平，开启服务外贸企业新模式。

“我们与江北新区投资促进和商务局等部门建立联席会议制度，优化流程设计，为企业制定‘属地申报、多地提车、直通港口、口岸验放’的一体化通关方案。”金陵海关驻江北办事处副主任康政介绍，通过预先审核商业单据单证、出口许可证及车辆行驶证书等材料提高通关效率，加强与多个口岸海关的沟通协作，实现“管得住、通得快”。

钱有文介绍，有了一体化通关，属地申报、全国各口岸就近出口放行，大大提高企业通关效率，降低通关成本，增强了企业国际市场竞争力。

在良好营商环境支撑下，江苏自贸试验区设立3年以来，外贸业务蓬勃发展，以全省万分之一左右的土地面积贡献了超过十分之一的外贸进出口额。今年1—8月，江苏自贸试验区已集聚6794家外贸企业，进出口总值4064.27亿元，同比上升7.0%。

江苏省是麦德龙在中国大陆拥有门店最多的省份，从1997年进驻以来，已在10个城市开设了19家门店，2021年累计营业额43.8亿元。麦德龙中国总裁蔡天乐表示，麦德龙非常看好江苏的营商环境，将加大在江苏的投资和布局，近期有意向在江苏设立物流中心。

记者从江苏省商务厅获悉，今年以来，该厅建立了超过200家重点外资企业清单和100个重点外资项目清单，强化要素保障和跟踪服务；帮助40多家跨国公司协调解决产业链供应链方面400余个困难诉求。杜邦中国集团有限公司总经理陈新表示，疫情期间，省商务厅积极帮助公司解决跨省物流运输等困难，为企业发展抢抓了时机。

江苏营商环境不断优化，形成对全球资源的强大吸引力。西门子全球首座原生数字化工厂落户南京，全球科技巨头德国默克拟在张家港投资建设先进半导体一体化基地，总投资百亿元的捷普绿点AI智能终端模组研发制造基地项目落子无锡……今年1—8月，江苏全省实际使用外资240.6亿美元，同比增长19.3%。其中，制造业外资同比增长37.8%，利润再投资同比增长210%。

(责编：牛镛、袁勃)

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