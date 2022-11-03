李勇、韩振、刘恩黎

一个年产值数百亿元的产业轰然倒下，多长时间才能完成转型升级？重庆经济技术开发区（以下简称重庆经开区）给出了答案：5年。

重庆经开区，曾经在我国的电子信息产业版图上占有重要地位：2017年高峰时年产手机上亿台，拥有手机品牌30多个，年产值达数百亿元。

然而，随着市场发生重大变化，这个数百亿级的产业骤然萎缩。就在人们担心重庆经开区能否渡过难关时，该经开区已经开启了转型发展的新征程。

短短5年时间，重庆经开区通过腾笼换鸟、“软”“硬”兼施，已经走出了低谷，培育出智能终端、汽车电子、节能环保装备等新的支柱产业，以及一大批专精特新企业。

从“一枝独秀”到一蹶不振？

以手机生产为主的电子信息产业，5年前在重庆经开区可谓“一枝独秀”。该产业在2007年左右形成规模后，2017年达到顶峰。

“当时有30多个手机品牌，每年生产的手机上亿台，年产值达数百亿元。”南岸区经信委主任、重庆经开区经济运行局局长李敏说，经开区的手机起初以功能机为主，后来转为智能机，但即便如此，仍以中低端机为主，附加值不高。

手机产业给重庆经开区带来了亮眼的数据，却没有带来较高的收益，当时每年手机产业的平均工业增加值仅5%，低的甚至只有到3%。同时，“一枝独秀”的产业结构，也给当地的经济稳定性带来隐患。

果不其然，2017年后，随着智能手机需求市场发生急剧变化，重庆经开区智能手机产业遭受重创，品牌数量和产能、产值都急剧萎缩。

体量巨大的支柱产业轰然崩塌，重庆经开区会不会“一蹶不振”？正在不少人对此心存担忧之际，重庆经开区却以此为契机，开启了产业转型升级的新征程。

“重庆经开区不具备布局大型工业企业的条件，但有人才和科技资源的优势，必须结合自身长项，聚焦专精特新企业。”重庆市南岸区委书记、重庆经开区党工委书记许洪斌说，重庆经开区“软”“硬”兼施，旧产能加速淘汰，新产业加速培育、快速壮大。

统计数据显示，截至目前重庆经开区已有84家企业获评市级专精特新，11家企业获评国家级专精特新。

“硬件”升级，从中低端到高精尖

什么样的国产车单台售价数百万元甚至上千万元？记者在重庆经开区的迪马工业找到了答案：只要车足够专精特新，不但能卖出好价钱，还能快速占领市场。

“迪马工业是一家生产专用车的企业，产品涵盖押运车、集成车、核酸检测车等类型。”该公司副总裁张强介绍，该企业2021年销售车辆3000台左右，销售额近20亿元，其中押运车占据了全国细分市场的40%，流动银行车也在细分市场排名居首。

从智能手机到智能专用车，迪马工业只是重庆经开区近年来在智能化“硬件”领域转型升级的一个缩影。近年来，重庆经开区积极在汽车智能电控、传感等智能硬件领域布局，形成了一大批专精特新企业。

重庆集诚汽车电子有限责任公司展厅内，各种智能电控、智能传感、智能网联模组品类齐全。该公司总经理陈伟说，公司产品用于长安、吉利、长城等知名汽车品牌，其中长安汽车90%以上倒车雷达传感器由该公司生产。

此外，重庆经开区近年来培育了多个行业内的“小巨人”，比如鹰谷广电的光电探测器产品市场占有率达95%，双环传动在国内工业车辆齿轮市场占有率达68%，力宏精细作为国内纤维素醚行业的领军企业，销量曾居全球首位……

“这些专精特新企业不但改变了过去主要集中在中低端产品的状况，还提升和带动了区域内的创新能力，构建了新的支柱产业。”重庆市南岸区委副书记、重庆经开区党工委副书记、主任黄红介绍说。

“软件”崛起，软硬结合相互赋能

“软件”是重庆经开区开辟的另一个新“天地”。2019年9月，重庆经开区内的重庆软件园开园，短短三年时间，便聚集了广联达、中移物联网、芯讯通、科大讯飞、京东、阿里、腾讯等行业龙头企业。

除了集聚优势明显，智能制造、车联网等领域内“软件”和硬件也相互融合，相互赋能，形成了优势互补、强强联合的格局。

重庆软件园内，重庆芯讯通无线科技有限公司的几名工程师正埋头在电脑桌前，对一款刚开发的汽车软件进行测试。“我们公司是无线电通讯模组和解决方案供应商，目前有60多名软件工程师，计划扩大至130名。”该公司副总裁周璟告诉记者，“软硬兼施”是公司的独特优势，该公司生产的产品广泛应用于智慧能源、汽车电子、智慧城市等领域。

以城市智能交通为主营业务的重庆攸亮科技股份有限公司，也是典型的“软硬兼施”企业，其产品与服务主要包括交通集成管控系统、道路交通信号控制系统、铁路车站旅客出行信息服务系统等相关软、硬件产品。“公司目前市场范围覆盖重庆、四川、贵州、北京等多个省市，产品还出口至新加坡、老挝、越南等国家。”该公司董事长汪然介绍说。

据统计，重庆经开区目前已集聚软件信息服务企业超过1500家，其中规上企业43家，形成了工业互联网、人工智能、智能建造、数字文创等特色产业集群。

重庆经开区软件产业快速崛起的背后，离不开人才和科技资源的有力支撑。2021年2月，南岸区、重庆经开区与重庆邮电大学与共建重庆邮电大学科技园，大力发展大数据智能化、软件开发产业。重庆邮电大学校长高新波告诉记者，截至目前，重庆邮电大学科技园已聚集了相关专业研究生1300名，入驻高水平创新科研团队10个，科研团队骨干成员200人。这些人才和科技力量，将为当地产业转型升级提供强大支撑。

“创新是引领发展的第一动力。重庆经开区将继续以创新驱动为突破口，搭建创新平台，加强创新协同，引育创新人才，完善创新政策，持续推动产业转型升级，以高水平科技支撑引领高质量发展。”许洪斌说。

(责编：王震、陈键)

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