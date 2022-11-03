交通银行贵州省分行有力助黔复工复产
今年9月以来，贵州省贵阳、毕节等地突发新冠肺炎疫情。交通银行贵州省分行通过加大信贷支持力度、积极减费让利、开通绿色通道、加强金融创新等措施有序有力支持地方疫情防控与复工复产。截至9月末，交通银行贵州省分行人民币贷款余额806.43亿元，比上月增加3.26亿元，较年初增加79.32亿元，增幅10.91%。
加大信贷支持力度。在前期出台多项助企纾困举措的基础上，交通银行贵州省分行进一步加大信贷支持力度，累计投放实质性贷款业务25.32亿元，投向涉及个人经营贷、消费贷、农林牧渔、制造业、服务业、交通运输、卫生和社会等多个行业，全额满足经济恢复发展需求。
截至9月末，交通银行贵州省分行累计投放贷款115亿元，其中疫情专项贷3.2亿元，支持保供企业98家；支持新能源基地、农业产业园、高速公路建设等重大项目59亿元；在制造业、医疗和交通运输等重点民生领域支持企业流动性方面投放56.8亿元，保证疫情期间企业的正常经营；为小微企业投放线下贷款9.52亿元，通过线上融资产品为1219户小微企业和个体工商户发放贷款6.8亿元，保障超市、批发、物流等疫情重点行业企业正常运行。
出台减费让利措施。交通银行贵州省分行用足用好总行及人行各类补贴政策，将补贴份额全额返还客户贷款业务，9月份新发放贷款定价水平较上月压降11个基点，主动减费让利，加大纾困力度。
截至9月末，银行累计为19个客户实行疫情纾困展期、无还本续贷、还款计划调整，累计展期金额4.86亿元，调整还款计划金额50.38亿元，无还本续贷金额22.5亿元，调整还息频次金额32.2亿元；为4户小企业办理展期、利息延期业务，涉及本金及利息112.09万；为12户个人经营贷客户办理了展期、延长宽限期业务，本金加利息合计580万元。
降低企业融资成本。疫情防控期间，交通银行贵州省分行采取居家线上办公模式，简化业务办理流程，紧急出台一系列政策，按照特事特办、急事急办原则，为支持疫情防控、复工复产相关企业优先受理、优先审批、优先放款。同时，给予138家企业实行减费让利，下调贷款利率。
线上办公，服务不减。交通银行贵州省分行通过线上渠道引导客户优先使用网银、手机银行、小程序等电子渠道办理普惠金融相关业务；积极推广线上产品，灵活匹配普惠个人、法人专属产品和服务，给予放款快、期限灵活、可自主提还款的线上贷款融资服务。截至2022年9月末，普惠E贷余额为68316万元，支持客户数1219户。
着力加强金融创新。交通银行贵州省分行主动对接省交通运输厅，结合交通物流再贷款政策、全面梳理辖内运输企业，对于普惠小微运输企业和个体工商户融资需求，与贵州省交通融资担保公司拟开展“黔运贷”业务；与贵州省工业融资担保有限责任公司针对专精特新、规上企业开展“工业银保通”业务；推进与贵州省农业信贷融资担保股份有限公司针对农业行业开展“农担抗疫贷”业务，共同促进业务稳健发展。
为保障产业链供应链正常运转，交通银行贵州省分行还加强了应收账款、订单、仓单、存货质押等融资模式的应用与创新，运用产业链金融帮扶上下游中小微企业，逐户排摸核心企业复工复产的进度安排和客户诉求，运用快易付、快易贴等产品，加大对链属企业融资支持，并且与中企云链、中航信金等第三方供应链平台合作，从一级供应商向多级供应商延伸，进一步提升服务小微企业的覆盖面。截至9月末，对批发零售业、住宿餐饮业、运输业等行业小微贷款投放20.32亿元。（龙章榆）
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